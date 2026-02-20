AKTUELNO

SVE MU JE KALKULACIJA! Sandra Obradović urnisala Luku Vujovića: Ne voli ni Aneli ni Anitu, već podršku!

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Pink.rs ||

Bivša učesnica "Elite" Sandra Obradović prati dešavanja u aktuelnoj sezoni rijalitija i ne krije da o učešću bivšeg dečka Luke Vujovića ima najgore moguće mišljenje.

Istakla je da se uverila u to da Luka sve radi zaarad rijalitija.

- Što se tiče Luke meni je prilično jasno da mu je kao i uvek najbitniji faktor rijaliti podrška, fanovi i krajnji plasman i da su skoro svi njegovi postupci bazirani upravo na tome - kaže Sandra za Pink.rs, koja smatra da su njegove reakcije u vezi bivše Aneli i trenutne devojke Anite bazirane na njegovom mišljenju kako će to tumačiti gledaoci.

Foto: Pink.rs

- On ne reaguje po emociji, nego po proceni kako će to izgledati napolju. Dakle, svi njegovi postupci idu kroz računicu kako to narod vidi! Apsolutno ništa nije spontano kod njega, nego čista kalkulacija.

Na pitanje da li i dalje voli bivšu ili je zaljubljen u novu devojku, Sandra kaže:

Foto: Pink.rs

- Nažalost, nema on emocije ni prema jednoj. Vidimo iz priloženog po nekim svežim dešavanjima da je ono što njega najvise pogađa i zadaje mu brige trenutno jeste to što je video da ga dobar deo njegove podrške napustio, tako da valja se praviti nova, a gde će bolje prilike od Anite? Merna jedinica za ljubav kod njega je ekvivalentna broju podrške koju on smatra da devojka iliti učesnica poseduje, to već mislim da je gotovo svima jasno - rekla je ona za Pink.rs

Drama bivše učesnice Elite! Zbog očevih zverskih batina staklo joj povredilo oči, pa završila na teškoj operaciji: Sekli su mi rožnjaču na živo, KAO S

Autor: D. T.

