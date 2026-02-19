Zavirite u kuću Grofice Ahmić: Ovako slavi Norin peti rođendan dok su mama i tata u Eliti (FOTO)

Danas je poseban dan za Aneli Ahmić i Asmina Durdžića Alibabu - njihova ćerka Nora napunila je pet godina, zbog čega su njih dvoje posebno emotivni, budući da je ovo treća godina zaredom kako nijedno od njih dvoje sa ćerkom ne slavi njen rođendan.

Aneli prethodnih godina nije sa ćerkicom proslavljala njen rođendan budući da je učestvovala u "Eliti", dok je Asminu Durdžiću to bilo onemogućeno zbog katastrofalnih međuljudskih odnosa sa Ahmićima, sa kojima živi njegova ćerka. Danas su im u "Elitu" stigle rođendanske torte i posluženje za cimere iz Bele kuće, dok Nora peti rođendan slavi u Sarajevu, sa bakom Jasminom Ahmić Groficom.

Baka Jasmina spremila je rođendansku gozbu za odabranih nekoliko gostiju, a tu su i dve torte urađene po želji slavljenice.

Malena Nora oduvaće rođendanske svećice na tortama sa motivima Mini i Miki Mausa, njenih omiljenih Dizni junaka, a na mrežama, gde je Grofica objavila fotografije, usledile su brojne čestitke za njenu unuku.

Aneli se obratila ćerki

Ahmićeva je preplakala jutro jer joj je, kako kaže, žao što sa ćerkom ne slavi rođendan, te joj se obratila u kameru.

- Ovo je treća godina da ne slavimo rođendan. Samo dva rođendana smo slavile zajedno. Želim da ti se svaka želja u životu ostvari i žao mi je što nisam sa tobom provela poslednja tri rođendana i što se nalazim ovde, ali nadam se da će ovo da se isplati. Želim da budeš najsrećnija curica na svetu i kad ti jednom budem pričala zašto rođendane nismo slavile zajedno možda budeš ponosna jer ćeš od mene sve imati u životu. Svaku igračku koju poželiš želim da ti se kupi. Žao mi je što ne možemo da pevamo danas zajedno jer smo svaki rođendan pevale i znam koliko te to uveseljava. Voli te mama najviše na svetu i u svakom trenutu mislim na tebe - govorila je Aneli.

Autor: D. T.