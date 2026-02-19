AKTUELNO

Domaći

Ti si i sa Boškićem pravila dete: Uroš Stanić unakazio Anitu, ne može da veruje da sa svakim dečkom hoće prinovu posle mesec dana! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uništio ih!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- Nadam se da ćeš nakon onakvog Anitinog ponašanja za lisice razmisliti o pravljenju deteta. Dete nije igračka? - glasilo je pitanje.

pročitajte još

Zaskočila Janjuša, pa priznala šta bi radila na njemu: Maja se ne zaustavlja, rešila da Alibabu totalno razludi (VIDEO)

- Nema veze s detetom apsolutno, ona ima dete svoje. Ja biram nju i znam da će se drugačije ponašati napolju - rekao je Luka.

- Posle ovog dešavanja ne trebaju da rade na detetu dok se ne stabilizuju. Njihov odnos je bio jako turbulentan, nekako nisu spojili dve nedelje da im bude dobar odnos - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anita izlazi sto posto trudna ove sezone - rekao je Luka.

- Anita nije normalna, ona je htela i sa Boškićem da ostane trudna. Ne trebaš sa svakim partnerom da radiš na detetu - rekao je Uroš.

pročitajte još

Takmiče se ko će veću tortu da pošalje: Aneli odrukala Ivana Marinkovića, on žestoko udario na podršku nje i Alibabe! (VIDEO)

- Možda su ovo reakcije ove trudnice, a u odnosu u kakvom sam bila ne bih poželela nikome, ali hvala Bogu da sam dobila dete - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

'VI STE BLAM RIJALITIJA' Mića vratio Janjuša i Aneli na fabričko! Smatra da košarkaš koristi njenu slabost, pa nazvao Ahmićevu tupavom i razlupanom: N

Zadruga

Lepi Mića napravio haos uključenjem u emisiju: Raskrinkao Enu i Peju do srži, maske im nikad brže pale! (VIDEO)

Zadruga

Pukla od ljubomore: Boginja pokazala koliko ne može da smisli Anitu i Luku! (VIDEO)

Zadruga

Moj anđeo bez krila: Janjuš ulaže poslednji atom snage da zavede Vanju, Uroš mu pokvario celu priču! (VIDEO)

Zadruga

Grofica je sipala tečnost po tvojoj slici! Anita sigurna da je Anelina majka kriva za NJEN HAOS SA Lukom, Vujović pomenuo i Situ! Ahmićka GLEDA I NE V

Zadruga

Ostalo ti je 17 dana da se smeješ! Peji prekipelo sve, ovakvu lekciju Ena Čolić nije doživela! Lete poniženja kao perje! (VIDEO)