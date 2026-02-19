Ti si i sa Boškićem pravila dete: Uroš Stanić unakazio Anitu, ne može da veruje da sa svakim dečkom hoće prinovu posle mesec dana! (VIDEO)

Uništio ih!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Luku Vujovića.

- Nadam se da ćeš nakon onakvog Anitinog ponašanja za lisice razmisliti o pravljenju deteta. Dete nije igračka? - glasilo je pitanje.

- Nema veze s detetom apsolutno, ona ima dete svoje. Ja biram nju i znam da će se drugačije ponašati napolju - rekao je Luka.

- Posle ovog dešavanja ne trebaju da rade na detetu dok se ne stabilizuju. Njihov odnos je bio jako turbulentan, nekako nisu spojili dve nedelje da im bude dobar odnos - rekao je Uroš.

- Anita izlazi sto posto trudna ove sezone - rekao je Luka.

- Anita nije normalna, ona je htela i sa Boškićem da ostane trudna. Ne trebaš sa svakim partnerom da radiš na detetu - rekao je Uroš.

- Možda su ovo reakcije ove trudnice, a u odnosu u kakvom sam bila ne bih poželela nikome, ali hvala Bogu da sam dobila dete - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić