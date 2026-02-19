Toliko me smarao da sam... Anita brutalno isponižavala Volkova, pa otkrila detalje poruka koje joj je slao! (VIDEO)

Obelodanila sve!
U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Anitu Stanojlović.
- Šta to Relja ima, a da Vladimir Volkov nema? - glasilo je pitanje.
- Ne poznajem ni jednog, a ni drugog. Verovatno su izašle poruke sa Vladimirom, ali ja nisam odgovarala na poruke. Toliko me smarao da sam u širokom luku zaobilazila igraonicu u koju vodim sina da me ne bi video - rekla je Anita.
Naredno pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.
- Detaljno da nam opišeš mentalni sklop Anđela? - glasilo je pitanje.
- Imao je problema s majkom, zato je uvek tako hladan i uštogljen. U svakom trenutku mora da vodi računa kako će se ponašati prema ženama, zato je toliko uštogljen. On želi da dokaže kako sam ja loš i tako dalje. Želi da hrani svoj ego da je on jedan divan muškarac, ali rado ću smisliti detaljniji odgovor - rekao je Ivan.
Autor: N.Panić