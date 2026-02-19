AKTUELNO

Toliko me smarao da sam... Anita brutalno isponižavala Volkova, pa otkrila detalje poruka koje joj je slao! (VIDEO)

Obelodanila sve!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje za Anitu Stanojlović.

- Šta to Relja ima, a da Vladimir Volkov nema? - glasilo je pitanje.

- Ne poznajem ni jednog, a ni drugog. Verovatno su izašle poruke sa Vladimirom, ali ja nisam odgovarala na poruke. Toliko me smarao da sam u širokom luku zaobilazila igraonicu u koju vodim sina da me ne bi video - rekla je Anita.

Naredno pitanje bilo je za Ivana Marinkovića.

- Detaljno da nam opišeš mentalni sklop Anđela? - glasilo je pitanje.

- Imao je problema s majkom, zato je uvek tako hladan i uštogljen. U svakom trenutku mora da vodi računa kako će se ponašati prema ženama, zato je toliko uštogljen. On želi da dokaže kako sam ja loš i tako dalje. Želi da hrani svoj ego da je on jedan divan muškarac, ali rado ću smisliti detaljniji odgovor - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

