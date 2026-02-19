AKTUELNO

Znaš kako te cilja pogledom: Miki upozorio Đukića na Bebicu, njegov odgovor ostaviće vas u šoku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, E-Stock/Časlav Vukojičić, Pink.rs ||

Teodora morala da se umeša!

Filip Đukić šalio se sa Mikijem Dudićem i Milenom Kačavendom jer su povezani lisicama, te je Miki u jednom momentu odlučio da mu uzvrati istom merom i pecnuo ga za Nenada Macanovića Bebicu.

- Filipu je baš zabavno - rekla je Kačavenda.

- Kačavendi se vidi blagi osmeh - rekao je Đukić.

- Znaš kad sam najopasnija? Kad se smejem, tad sam najopasnija - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je pretnja za Mikija? - upitao je Đukić.

- Vodi ti računa za Bebicu, nemoj da prođeš kao pre tri meseca. To bih te ja posavetovao, pusti ti mene i Milenu - rekao je Miki.

- Sad je sve kul - dodao je Đukić.

- Kako da ne, pazi kako šalta priču - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ozbiljno ti kažem, znaš kako te cilja pogledom - rekao je Miki.

- Daj ne s*ri - poručila je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

