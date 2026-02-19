AKTUELNO

Dalje ne može da nastavi sam: Asmin pozvao Enu Čolić i Slađu Poršelinu u pomoć da razvale Maju i Aneli! (VIDEO)

One su mu sada preko potrebne?

Dača Virijević odveo je Asmina Durdžića do radija kako bi popričali o njegovom ponašanju u rijalitiju, a potom ga je Dača posavetovao kako ubuduće da nastavi svoje učešće.

Znaš kako te cilja pogledom: Miki upozorio Đukića na Bebicu, njegov odgovor ostaviće vas u šoku! (VIDEO)

- Znaš kako ćemo? Ima da ih rastavimo na proste činioce, samo s ovim ponašanjem od danas tvojim hladnim. Namerno će te provocirati, ti samo hladan kao led i nemoj da daješ reakciju - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prošli utorak mene gledaoci unakazili zbog Maje - rekao je Alibaba.

- Večeras može da bude neki klip sa Janjušem, ali samo budi hladan. Možda izađe klip iz izolacije, ali samo reci: ''Žao mi je i pogrešio sam''. Videćeš šta će njih dve da naprave, na kraju će da se druže i da krenu na tebe - rekao je Dača.

Suze mu leči strastvenim poljupcima: Teodora pronašla način da umiri Bebicu, on procvetao! (VIDEO)

- One su se prvi put zbog mene pomirile i posvađale se - rekao je Alibaba.

- Je l' se sećaš kad su se udružili protiv Anite zbog tebe? - upitao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znaš s kim bih ja njih razvalio? To je Ena Čolić i Slađa Poršelina, kakva god da je Slađa, ali one bi razvalile. Ena ima isti interes kao ja - rekao je Alibaba.

Kakvo telo Ena Čolić ima! Objavila vrele fotke s Tajlanda: Peja i ona jašu slonove, pogledajte u kakvom raju uživaju (FOTO)

- Nemoj da vređaš ni Aneli, a ni Maju i one će izgoreti. Maja te namerno provlači jer hoće da kaže: ''Evo kako monstrumi napadaju, nije im bitna ćerka'' - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

