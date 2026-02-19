NISAM GA PREOTELA, PRETE MI SMRĆU ZBOG NJEGA! Nova Gastozova devojka prolazi kroz pakao: Priznala jezivu istinu

Pevačica Tina Amore poslednjih dana našla se u centru pažnje javnosti nakon što se na promociji albuma Nadica Ademov pojavila u društvu Gastoza.

Pevačica Tina Amore poslednjih dana našla se u centru pažnje javnosti nakon što se na promociji albuma Nadica Ademov pojavila u društvu Gastoza, gde je odmah predstavljena kao njegova nova devojka.

Gastoz je nedavno okončao vezu sa rijaliti koleginicom Anđelom Đuričić, a onda se u javnosti pojavio u društvu Tine Amore. U intervjuu za domaće medije Tina govori o porukama koje je dobila od fanova Anđela Đuričić, ulasku u rijaliti Elita, ali i o glasinama koje je povezuju sa poznatim rijaliti imenima, kao i o planovima za novu muziku.

U ponedeljak si se na promociji albuma Nadice Ademov pojavila sa Gastozom, a mediji su odmah počeli da pišu da ste zajedno, da li si očekivala toliku pažnju medija?

- Nisam mogla da naslutim da ćemo toliku pažnju izazvati. Poznajemo se već deset godina i ovo nije prvi put da se pojavimo zajedno na nekom javnom događaju. Ne vidim razlog za pojedine naslova i poruke koje dobijam od te večeri. Nikada se nisam pravdala sa kim sam u vezi, to je moj izbor, ali ovu osudu od fanatika nisam očekivala. Svakako ne vidim ništa loše u tome što smo se pojavili zajedno, on je slobodan, ja sam slobodna, nemam potrebu dalje da komentariše, nikoga nisam ugrozila niti preotela zauzetog. Gastoza cenim, poštujem i volim kao osobu, kvalitetan je dečko. Više se na tu temu odnosa sa njim neću oglašavati.”

Nakon tog događaja dobila si brojne pretnje od fanova Anđela Đuričić. O kakvim porukama je reč?

- Reč o jezivim porukama, pretili su mi smrću. Nisam se uplašila, nikada me nisu zanimali tastatura majstori. Ako se neko bude javno kačio sa mnom, onda ću nadležnima prijaviti sve, a do tada mogu samo da pišu iza lažnih profila. Uvek sam se plašila samo Boga i nikoga više u životu... Najlakše je kada čopor krene na jednu devojku..."

Već naredne večeri ušla si u rijaliti Elita i napravila žurku za pamćenje, kako si se ti provela? Kako ti izgleda taj zatvoren prostor i da li bi se usudila da i ti uđeš u rijaliti?

- Žurka je bila fenomenalna, dobro sam se provela, a videla sam da je i ukućanima prijalo da se zabave. Tamo je mnogo lep prostor, sviđa mi se kako sve izgleda, ali ja nikada ne bih mogla da uđem u rijaliti, nisam u tom fazonu. Poznajem dosta rijaliti učesnika, svima podjednako pružam podršku, ali se nikada nisam družila ni sa kim od njih.Videla sam da se potegla priča da sam ušla tamo da pevam zbog Gastoza, a moj nastup je bio zakazan dva meseca unapred, tako da ta priča nema veze sa životom, smešno mi je to što pišu na mrežama... Zahvalila bih se čelnicima Pink televizije koji su me pozvali da pevam u najgledanijem rijalitiju u zemlji."

Nakon pevanja u Eliti se potegla priča da si bila u emotivnom odnosu sa Borom Santanom, Filipom Đukićem i Markom Janjuševićem Janjušem. Koliko u tim pričama ima istine?

- Što se tiče te priče mog odnosa sa njima, evo sada ću da objasnim. Poznajem svu trojicu, Janjušu sam pevala na prošlom rođendanu, odgovorno tvrdim da nisam bila ni sa jednim od njih, to je čista budalaština i izmišljotina. Slobodno neka pitaju njih tamo u rijalitiju da li sam imala išla sa njima, to može da potvrdi više ljudi. Ne znam zbog čega sam im toliko interesantna, verovatno zbog pojavljivanja sa Gastozom..."

Spekuliše se da si drugarica Ene Čolić. Koliko ste zaista bliske?

- Ona je dolazila na moje nastupe, jednom smo se slikale zajedno i ta slika je odmah svuda izašla nakon što su mediji počeli da pišu, a lepo se vidi da držim bakšiš u ruci, to je slika sa mog nastupa. Nismo kafu popile u životu, okej smo, znamo se iz klubova i kafana, imam pozitivno mišljenje o njoj, i to je sve."

Autor: M.K.