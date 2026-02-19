Poslala mu jasnu poruku: Nakon što je Asmin iz Elite pozvao Poršelinu u pomoć, ona se odmah oglasila! (FOTO)

Jedva dočekala!
Asmin Durdžić danas je pokušao da promeni taktiku i ipak brani Maju Marinković kako bi terao inat Aneli Ahmić, ali čini se da ipak ona to nije želela da prihvati i odmah ga je nagazila zajedno s Aneli.
Ovo je Asmina veoma izbacilo iz takta, te je priznao Dači Virijeviću da mu u rijalitiju fale Ena Čolić i Slađa Poršelina kako bi razvalio Maju i Aneli:
- Znaš s kim bih ja njih razvalio? To je Ena Čolić i Slađa Poršelina, kakva god da je Slađa, ali one bi razvalile. Ena ima isti interes kao ja - rekao je Alibaba.
Ubrzo nakon toga oglasila se i Slađa Poršelina koja nije mogla da ostane imuna na reči Asmina Durdžića, te mu je poslala jasnu poruku:
- Alibaba, gde gori? - napisala je Slađa i dodala emotikone koji plaču od smeha.
Zasigurno je da je Slađi sigurno prijao ovaj Alibabin poziv, a kako će ubuduće reagovati na njega i Maju Marinković, ostaje da ispratimo.
