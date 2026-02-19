BUKTI RAT: Aneli optužila Asmina da svim silama želi da se dodvori Maji, on osudio Ahmiće jer su se na dan Norinog rođendana bavili PROVOCIRANJEM MAJE: Poslali su igračku da bi... (VIDEO)

Haos!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Borislavu Terziću Terzi, kako bi prokomentarisao Asmina Durdžića.

- Ja sam savetovao Asmina da ne vređa Aneli. Što se Maje tiče, blamira se. Ona se izblamirao zbog nje. Dača i ja smo ga savetovali. Isto tako, Maja sve svaljuje na njega, on je nju jedini branio kad je bilo ono oko Boginje i Filipa - kazao je Terza.

- On je dotao dno jedino u odnosu sa Aneli. Ni sam sebi ne može da prizna šta je sebi dozvolio. Kao danas, jedna torta sa jedne strane, druga sa druge. Žao mi je deteta, koje ije krivo za to. Mislim da on kad se vidi u ogledalu pomisli ''je*ote, šta se ovo dešava'', to je po mom mišljenju jedino dno. Ostalo se sve može ispraviti. On je Maju branio po svaku cenu, mislim da su mu njegovi skrenuli pažnju na to da se zbog toga ponižava - kazao je Janjuš.

- Samo da dodam. Jeste bila tužna situacija jer su torte bile razdvojene. Maja i ja smo imale svađu zbog igračke, te je on stao u njenu odbranu - dodala je Aneli.

Vas dve ste najveći blam, nemoj ti meni da prebacuješ sad. Umesto danas da si iskulirala, ti si se svađala - kazao je Asmin.

- Njemu je bilo preče da je odbrani od svega - kazala je Aneli.

- Rekao sam da je sramota da tvoja porodica koristi rođenda da bi perovicirala Maju. Lemor nikakve veze sa Norom nema - kazao je Asmin.

- Ja nisam rekla da šalju lemura. Ono što je stiglo danas je Stič, Nora voli tu igračkicu - rekla je Aneli.

- Ne zanima me kako se zove, to je bila provokacija preko deteta, iskoristili su Norin rođendan - kazao je Asmin.

- Ja koliko znam Norina omiljena igračkica je labubu - kazao je Luka.

Autor: S.Z.