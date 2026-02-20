AKTUELNO

Domaći

AFERA 'STIČ' REŠENA! Nakon što je Asmin osudio Ahmićke da su se na dan Norinog rođendana bavile PROVOCIRANJEM Maje, isplivali DOKAZI da Aneli ne laže! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Sad je sve jasno!

Nakon što je na adresu Bele kuće za Norin rođendan stigla igračka Stič nastala je opšta pometnja jer su Maja Marinković i Asmin Duržić to shvatili kao provokaciju na Majin račun budući da ona tu igračku smatra simbolom ljubavi sa Carem.

Međutim, Aneli je istakla da Nora voli tu igračku, međutim, Asmin je Ahmićke osudio da su se na dan Norinog rođendana bavile provociranjem Maje.

Foto: Privatna arhiva

Sada je stigao dokaz da Aneli ne laže, kao i da Nora zaista obožava igračku Stiča, čak voli da nosi i trenerke sa likom tog crtanog junaka.

pročitajte još

BUKTI RAT: Aneli optužila Asmina da svim silama želi da se dodvori Maji, on osudio Ahmiće jer su se na dan Norinog rođendana bavili PROVOCIRANJEM MAJE

Foto: Privatna arhiva

Autor: Pink.rs

#ANELI AHMIĆ

#Dokaz

#ELITA 9

#Maja Marinković

#Nora Ahmić

#igračka

#stič

POVEZANE VESTI

Domaći

BUKTI RAT: Aneli optužila Asmina da svim silama želi da se dodvori Maji, on osudio Ahmiće jer su se na dan Norinog rođendana bavili PROVOCIRANJEM MAJE

Zadruga

Deluje mi da se Maji sviđa Asmin! Filip Đukić primetio ljubavne varnice između Alibabe i Marinkovićeve, I ONA IMA EMOCIJE! (VIDEO)

Domaći

RASULA SE NA KOMADE: Čestitke Sofijine porodice rekle sve! Ne žele da je vide blizu Terze! Nakon onoga što su joj poručili, ona BRIZNULA U PLAČ! (VIDE

Domaći

Moja divna snajka: Alibabin otac javno podržao Aneli, svima stavio do znanja da je uz njih! (FOTO)

Domaći

DOKAZ CRNO NA BELO: Nakon što je Sita rekla da se protiv Hane vodi krivični postupak, Pink.rs došao u posed dokumenta koji dokazuje da AHMIĆEVA PONOVO

Domaći

Crno na belo: Isplivala Miličina prepiska sa Terzinom tetkom, sad je jasno ko laže (FOTO)