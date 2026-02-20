AFERA 'STIČ' REŠENA! Nakon što je Asmin osudio Ahmićke da su se na dan Norinog rođendana bavile PROVOCIRANJEM Maje, isplivali DOKAZI da Aneli ne laže! (FOTO)

Sad je sve jasno!

Nakon što je na adresu Bele kuće za Norin rođendan stigla igračka Stič nastala je opšta pometnja jer su Maja Marinković i Asmin Duržić to shvatili kao provokaciju na Majin račun budući da ona tu igračku smatra simbolom ljubavi sa Carem.

Međutim, Aneli je istakla da Nora voli tu igračku, međutim, Asmin je Ahmićke osudio da su se na dan Norinog rođendana bavile provociranjem Maje.

Sada je stigao dokaz da Aneli ne laže, kao i da Nora zaista obožava igračku Stiča, čak voli da nosi i trenerke sa likom tog crtanog junaka.

Autor: Pink.rs