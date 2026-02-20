Raskrinkao ga: Terza šokirao Luku, otkrio Aniti zbog čega je sa njom u vezi, ona odmah napala Aneli (VIDEO)

U Beloj kući se polemiše o sudbinskim lisicama, i vezivanjem takmičara, te je Anita Stanojlović otkrila da nema problem da Luka bude vezan za Majom, ali sa Aneli ne dozvoljava.

- Znači Aneli je problem - upitala je Ivana.

- Ovde se prave priče, kao Luka dira Maju ispod pokrivača - rekla je Anita.

- Luka ovde potenicira i svojim postupicima pokazuje da bi voleo da bude vezan za Aneli da vidi na čemu je - govorio je Bebica.

- Koji principi, šta pričaš Anita, tebi je problem da se veže sa Majom, a nije problem da se veže sa Aneli - govorio je Asmin.

- On ne može da voli osobu poput nje - rekao je Luka.

- Kakve su ovo priče - dodao je Asmin.

- LUka ne može da voli osobu kao što je Aneli - vikala je Anita.

- Ona ne zna šta priča, ne može Luka mene da voli, a on mene veruo napolju, hteo da živi sa mnom, ona njega ubeđuje i govori mu da ne može on mene da voli - govorila je Aneli.

- Anita ne može da shvati da Luka pobegao od Aneli u vezu sa Anitom - rekao je Terza.

- I ona je rekla da je ušla u vezu sa njim zbog mene - dodao je Anđelo.

- Aneli je njemu služila samo da je izje*e - rekla je Anita.

- Nije to tako, pogledajte za šta mu ona služi, oni svako jutro to rade, i to namerno rade ispred mene, ali mene to ne zanima. - rekla je Aneli.

