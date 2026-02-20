Čeka odgovor! Asmin traži od Luke da progovori o planu porodice Ahmić protiv njega, Lepi Mića otkrio sve o Vujovićevoj opsesivnosti (VIDEO)

Sada je sve jasno!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" a nakon odgledanog snimka na kojem jeLuka Vujović davao beleške o Aneli, Ivanu Marinkoviću.

- Ovo je trebalod a ide u smešne klipove, ovo je dokaz da on mene ne voli, on samo mene gleda i mene komentariše. Da ne pominjemo to da ne znam kako će sada njegova devojka da se opere, kako ona gleda na to što on mene komentariše, on piše spisak o meni i mojoj porodici, on je opsesivan - rekla je Aneli.

- Ona ne zna šta priča više, ovo nije realno. Da ne pominjemo da je ona govorila da sam ja nju tukao, onda me je ubacila kako je ona htela da da Noru, a ja joj nisam dao, a taj dam je ničim izazvano rekla da je jedno dete imalo traume zbog mene - rekao je Luka.

- Ne lupaj, to je MIlan rekao, da je moja drugarica rekla i ja sam rekla da se to desilo, mi smo se svađali ispred deteta - dodala je Aneli.

- Ljudi Aneli nema prijateljicu u Beogradu, nema nikoga, a tvoje dete nikada nije selo sa tom osobom koja je rekla to. Ona je lagala sve o meni - govorio je Luka.

- Ovde nema ništa loše što je on pisao, taj dan on nije spavao pa je pisao - rekla je Anita.

- Ja nisam spavao zbog toga što je ona rekla da njeno dete ima traume zbog mene, ja tebe mogu da zgazim mojim telefonom - govorio je Luka.

- Ovo je opsesija, tačno se vidi šta on radi, on ne prestaje da priča o njoj - rekao je Mića.

- Moje mišljenje je da on nju nikada nije voleo - dodala je Anita.

- Ona je bolesna kao i on, ona ne može da shvati da ljudi vole nekoga drugog sem nje - dodao je Mića.

- Ti si svesno radio sve, a tvoj otac je sve rekao prošle godine, a da znaš Luka šta tek tvoja majka preživljava, pa mojoj su kačili glavu na telo druge žene, kažu da ima Only fans, to su radile Sita i Grofica - govorio je ASmin.

- A šta si ti radio sa svojim detetom, čiju si joj glavu stavio- dodala je Aneli.

- Ja tvojim drugaricama ništa više ne verujem, sve ste lagale za mene, a Luki i Aneli je najveći problem Nora - govorio je Asmin.

- NIje to, scene, vriska, svađe, kada me je udarao, mene ne zanima ovaj ćelo - dodala je Aneli.

- Aneli šta tebi znači Nora za rijaliti, da se razvlači ovde, koliko je pominjete - dodao je Asmin.

- Ljudi ako je njeno dete imalo traume, ona je mogla da reši to, ona je mogla da zove Asmin da mu da dete. - rekao je Luka.

- Ti nisi dao da dam dete - govorila je Aneli.

- Ja sam rekao da ne može on da mojim vremenom raspolože - govorio je Luka.

- Moram da dodam da je Grofica slika Luku i Noru, kako šetaju, a to je za mene provokacija. Zanima me koji plan su imale Aneli, Sita i Grofica protiv mene, - dodao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.B.