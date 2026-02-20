LUPILA MU BLOK: Maja precrtala Asmina zbog jedne stvari, on promenio sve boje i rekao da ga ona ne zanima (VIDEO)

Dosta mu je svega!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" a nakon odgledanog snimka na kojem su Maja Marinković i Asmin Durdžić razgovarali u pušionici, u jednom momentu je Maja rekla da bi uvenila da nema Asmina u Eliti.

- Ovo je drugariski odnos, i nama je to top, zezamo se, a kada mi ne pričamo, ona je lošđe - dodao je ASmin.

- Nema tu spuštanja lopte, mi smo imali fin odnos, peckanje, ali više ne spuštam loptu, do kraja ću ga komentarisati, jer mene boli ruka zbog njega, on je bio nasilan prema meni. - rekla je Maja,

- Vodite je kod lekara, ja sam grublji u seksu - dodao je Asmin.

- Pitaćemo MIljanu Kulić - dodala je Maja.

- Boli te Miljana Kulić - rekao je Asmin.

-Mene su osudili za Boginju, a tebe niko, a bio si nasilan - govorila je Maja.

- Mene Maja više ne zanima - govorio je Asmin.

- Istina je da je bio agresivan, ali mi nije jasno što MAja govori da bi uvenula bez njega, ispada da niste drugari- rekao je Uroš.

- Ona je meni najbolja i najlepša i ja bih bio sa njom, ali me je smorila - dodao je Asmin.

Autor: N.B.