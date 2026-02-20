NA STUBU SRAMA: Luki cimeri očitali lekciju, zamerili mu što je hteo da ga Aneli gleda dok akcija sa Anitom (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" a nakon odgledanog snimka na kojem Dačo Virijević razgovara sa Lukom i Anitom o menjanu kreveta.

- Ma nije on opsesivan, samo razmišlja o tome da se kecaju ispred mene, kako je on rekao. Mene oni ne zanimaju, iskreno ja stavljam masku i čepiće - rekla je Aneli.

-- To nije normalno, on sam sebe dovodi do ovih stvari, i posle se svi žale na kometnarisanje - rekal je Matora.

- U pravu si Matora, ovo nije normalno, ali nije ni normalno da ona spava u dnevoj sobi, ona je nas gledala i komentarisala - govorio je Luka.

-To je bolesno što oni rade, to je bolesno, ja ne bih gledala. - rekal je Aneli.

- To oni rade da sebe operu, a to ne mogu jer oni provociraju, sve rade da ponize, vama je to bitno da ponizite Aneli a vi se kecate kako je LUka rekao. - rekao je Luka.

- Nju to pali, ona se mazi tada, gledala nas je u odabranima. U pravu su ljudi, a svo koji komentarišu rade isto kod kuće, ovde sam se ja malo našalio i eto treba da pazim šta pričam - govorio je Luka.

- Filip je imao seks sa Antom pored Anđela, vi na sve načine ponižavate sebe, a imate decu, nije realno da to tvoj sin to gleda Luka - govorio je ASmin.

-Luka je potencirao da se premeste da bi top Aneli gledala. Luka je celog žiota nepromišljen, tako da me ne ovo ne iznenađuje, on prvo kaže pa razmisli šta je rekao - dodao ej Filip.

- Moram da kažem da je meni neprijatno, i to što oni tako rade, je strašno. Moram da kažem da sam ja za 55 meseci imao možda 30 puta seks. Najmanje seksa smo ovde imali Mića i ja - rekao je Janjuš.

Autor: N.B.