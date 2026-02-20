AKTUELNO

POBELEO JE KADA JE ČUO... Terza srušio sve snove Luki i porogovorio o Anitinoj prošlosti, on ostao u ŠOKU (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema dalje!

Bora Terzić Terza je komentarisao ponašanje Anite Stanojlović i njen odnos sa Lukom Vujovićem.

- Luka je želeo zadatak, a ona je pokazal da je ljubomorna. Ovde ima i posesivnosti i opesesivnosti, sami su sebi napravili pakao, svi mogu da im rade šta žele, Anita će biti najgora ako tako nastavi. - rekao je Terza.

- Ja pucam od samopuszanja, meni niko nije ravan, a ja radim sve za sebe i svoju vezu - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Najjače je što je Luka pobeleo kada je čuo za Markovića i Zolu - dodao je Terza.

- Luka, tebi ona izbi pare iz džepa koje razađuješ za dete - rekla je Ivana.

- Znam koliko je šta, ali ovo sam morao zbog mira - dodao je Luka.

- Ona nije dala da se pročita pismo do kraja jer je ljubomorna - rekao je mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

