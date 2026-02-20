STRASTI SE NE SMIRIJU: Anita stavila Luki do znanju da mora da bude po njenom (VIDEO)

Nerealno!

Odnos Luke Vujovića i Anite Stanojlović se ne smiruje. Njih dvoje su nastavili sukob i u dvorištu imanje.

- Meni je bitniji naš odnos od svega, a ne kao ti kojem je bitno što ako kaže - rekla je Anita.

- Šta je bre sa tobom, izlaziš iz emisije, ponašaš se kao balavica - rekao je Luka.

- Zbog tebe izlazim iz emsije, jer ti ne braniš mene. Anđelo me je uvek branio, on se svađao, ja sam ćutala - govorila je Anita.

- Zbog mene, sa mnom tako ne možeš bre,. Ja sam Luka, tvoj dećko a ti ako tako nastaviš, neću ti biti dečlko - rekao je Luka.

- Ja hoću kući, neću da budem ovde - govorila je Anita.

- Idi kući, ako ćeš tako da se ponašaš, ne znam šta je sa tobom, Naš odnos propada zbog tebe, ti se konstatno istresaš na mene i na naš odnos. - dodao je Luka.

- Meni ovo nije sprdnja, ti konstantno mene poniavaš i za sve sam ti ja kriva - govorila je Anita.

Autor: N.B.