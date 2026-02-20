AKTUELNO

Domaći

STRASTI SE NE SMIRIJU: Anita stavila Luki do znanju da mora da bude po njenom (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nerealno!

Odnos Luke Vujovića i Anite Stanojlović se ne smiruje. Njih dvoje su nastavili sukob i u dvorištu imanje.

- Meni je bitniji naš odnos od svega, a ne kao ti kojem je bitno što ako kaže - rekla je Anita.

- Šta je bre sa tobom, izlaziš iz emisije, ponašaš se kao balavica - rekao je Luka.

- Zbog tebe izlazim iz emsije, jer ti ne braniš mene. Anđelo me je uvek branio, on se svađao, ja sam ćutala - govorila je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zbog mene, sa mnom tako ne možeš bre,. Ja sam Luka, tvoj dećko a ti ako tako nastaviš, neću ti biti dečlko - rekao je Luka.

- Ja hoću kući, neću da budem ovde - govorila je Anita.

- Idi kući, ako ćeš tako da se ponašaš, ne znam šta je sa tobom, Naš odnos propada zbog tebe, ti se konstatno istresaš na mene i na naš odnos. - dodao je Luka.

- Meni ovo nije sprdnja, ti konstantno mene poniavaš i za sve sam ti ja kriva - govorila je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Njemu dete nije bitno: Milica stavila do znanja da je NN ne zanima, pa mu stavila do znanja da dete zaboravi (VIDEO)

Zadruga

Lupila joj zabranu: Dragana stavila Matoroj do znanja šta nikako ne sme da radi, Tomićeva našla način da se opravda (VIDEO)

Domaći

OČITAO IM LEKICIJU: Janjuš pokušao da smiri strasti između Aneli i Asmina, pa Maji postavio ULITMATUM:Ili on ili ja (VIDEO)

Domaći

Spremna da ponovi test: Aneli otkrila da li je trudna, priznala u čemu je grešila pa oplela po Luki: Muva se sa ... (VIDEO)

Zadruga

RASPRAVA NE PRESTAJE! Aneli i Vanja nastavile da se čašćavaju uvredama: ONA GLEDA U MOJE DU*E (VIDEO)

Zadruga

SEĆAŠ SE SAMO ONOGA ŠTO TI ODGOVARA: Anastasija tvrdi da se ne seća ljubljenja sa Muratom, on je poklopio jednom rečenicom (VIDEO)