SADA JE SVE JASNO: Anita besni jer se Anđelo i Aneli drže zajedno dok se ona muči sa Lukom (VIDEO)

Dosta joj je!

Nakon što su imali sukob u dvorištu imanja, Luka i Anita su se vratili u pab gde su nastavili svoj razgovor.

- Ti si imao mnogo goru vezu od ove - rekla je Anita.

- Imala si i ti i goru i bolju, meni je ova bolja, ali ti moraš da shvatiš neke stvari. Meni se prehodna veza raspala jer me bivša devojka nije slušala - govorio je LUka.

- Nije, ti si raskinuo sa njom jer te je varala, jer ti je radila iza leđa - govorila je Anta.

- Ženo tvoj bivši misli da ti njega voliš, iako svi vidimo da se on tebi zgadio, ali to ne menja stvari da on misli da ti njega voliš i dalje - govorio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta mene boli uvo za to - upitala je Anita.

- Isto je i meni, ali me ne zanima, ja sam srećan sa tobom, imali smo i ti i ja greške na početku što o bivšima, što o nama, ali nastavimo - dodao je Luka.

- Ti moraš da ukapiraš da meni mnogo smeta ponašanje njih dvoje koji sebe uzdižu, a nas kanale kao nikoga - dodala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

