BURNA NOĆ! Učesnici u šoku jer je Luki BITNIJI ROLEKS od Anite, ona napravila KARAMBOL, Aneli i Maja se POČASTILE UVREDAMA, otkriveni detalji FLERTA Teodore i Filipa, Bebica doživeo POMRAČNJENE!

Bila je ovo veoma zanimljiva noć.

Sinoć je u "Eliti 9" održana emisija "Gledanje snimaka", a u prvom video-kipu učesnici Elite su imali priliku da vide kako se Aneli Ahmić raspituje šta su bližnji Asmina Durdžića njemu poručili u čestitkama.

- Aneli ima pravo na to da se raspituje. Što se tiče mog kanala, to je sa Majom, jer sam neke stvari sebi dopustio, kao i onaj odlazak u hotel sa Aneli. Što se Maje tiče, to više neću da radim - kazao je Asmin.

- Ja sam se raspitivala jer su me tada pratile kamere, mislila sam da me pljuju njegovi članovi porodice i podrška. Kanal mu je sve što radi ovde. Kanal sam mu ja bila, kanal mu je Maja. On se ponizio - kazala je Aneli.

- Aneli, ja nemam fanatike kao ti, imam podršku. Niko od njih nije pljuvao nikoga od učesnika - kazao je Asmin.

- Kanal je sve, njegovo prilaženje, hotel, kao i danas...danas se videlo da staje uz Maju, sve je to za mene kanal. Svako za sebe može da misli da je najbolji. Ja nemam ništa protiv toga da su tu zajedno, mislila sam da ona neće zbog mene, čak sam i njoj govorila da se ne ustručava zbog mene - kazala je Aneli.

- Ako se Aneli raspituje za te čestitke, to je normalno, jer ipak imaju dete. Isto tako, kad porodica krene pažnju na nešto, smatram to normalno. Mislim da su se Aneli i Asmin ponizili, jer su jedno drugom svašta izgovorili. Nakon svega što su izgovorili, legli su zajedno u krevet, a posle opet najgnusnije uvrede izgovorili. Asmin se takođe ponizilo, jer ja njega nisam terala da se ponaša kako se ponašao - kazala je Maja.

- Jesi, terala si me da vređam Filipa i okretala si me proziv Filipa - rekla je Asmin.

- Ti si blam nacije. Nikoga ja nisam terala da nekoga vređa. Nakon Stanije si se ponizio. Bio si na vrhu, sad si se srozao - kazala je Maja.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Borislavu Terziću Terzi, kako bi prokomentarisao Asmina Durdžića.

- Ja sam savetovao Asmina da ne vređa Aneli. Što se Maje tiče, blamira se. Ona se izblamirao zbog nje. Dača i ja smo ga savetovali. Isto tako, Maja sve svaljuje na njega, on je nju jedini branio kad je bilo ono oko Boginje i Filipa - kazao je Terza.

- On je dotao dno jedino u odnosu sa Aneli. Ni sam sebi ne može da prizna šta je sebi dozvolio. Kao danas, jedna torta sa jedne strane, druga sa druge. Žao mi je deteta, koje ije krivo za to. Mislim da on kad se vidi u ogledalu pomisli ''je*ote, šta se ovo dešava'', to je po mom mišljenju jedino dno. Ostalo se sve može ispraviti. On je Maju branio po svaku cenu, mislim da su mu njegovi skrenuli pažnju na to da se zbog toga ponižava - kazao je Janjuš.

- Samo da dodam. Jeste bila tužna situacija jer su torte bile razdvojene. Maja i ja smo imale svađu zbog igračke, te je on stao u njenu odbranu - dodala je Aneli.

- Vas dve ste najveći blam, nemoj ti meni da prebacuješ sad. Umesto danas da si iskulirala, ti si se svađala - kazao je Asmin.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jovani Tomić Matoroj u emisiji ''Gledanje snimaka'', kako bi prokomentarisala odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Maja pecka za lemura, a onda kada Asmin ode na drugu stranu, onda ga pecka, dobaci mu. Maji sam rekla sve ovo u oči. Ne mislim da se Maji dopada Asmin, ali to ne znači da neće ući u vezu. Ona se stalno vadi, pozdravlja Staniju, govori da ništa nije uradila, a stalno sa Asminom nešto ćućori. Sve je sada na njima šta će dalje da bude - kazala je Matora.

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da čuju razgovor u kom Luka Vujović govori Aniti Stanojlović da je od para koje je izgubio jer je odbio zadatak vezivanja sa Aneli Ahmić mogao da kupi skupoceni sat. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću.

- Mislim da to što je baš roleksa pomenuo nije provokacija na moj račun - rekao je Anđelo.

- Smatram da je njemu više do toga bilo da bude vezan sa Aneli, nego do kazne jer je odbio zadatak. Sat je samo paravan, da on dokaže Aniti da mu je krivo jer je izgubio pare - kazao je Ivan.

- Ne. Nije ništa umereno ka Anđelu bilo, iskreno. Ja sam samo Aniti želeo da kažem da bi mogla roleksa da kupi za određenu svotu novca - kazao je Luka.

- On je ponizio Anitu. Nabacuje joj krivicu jer mu nije dala da bude u ovonedelnom zadatku vezan sa Aneli. On je spomenuo Anđela, rekao je da njemu ne bi smetalo da bude vezana sa Anđelom mesec dana - rekla je Sofija.

- Ja sam rekla ovde da nikada, ni za sto roleksa ne bih prihvatila da budem vezana sa Anđelom. Aneli je devojka koja bi sigurno rekla da je on dodiruje, pecka, samo jer su vezani - kazala je Anita.

U Beloj kući se polemiše o sudbinskim lisicama, i vezivanjem takmičara, te je Anita Stanojlović otkrila da nema problem da Luka bude vezan za Majom, ali sa Aneli ne dozvoljava.

- Znači Aneli je problem - upitala je Ivana.

- Ovde se prave priče, kao Luka dira Maju ispod pokrivača - rekla je Anita.

- Luka ovde potenicira i svojim postupicima pokazuje da bi voleo da bude vezan za Aneli da vidi na čemu je - govorio je Bebica.

- Koji principi, šta pričaš Anita, tebi je problem da se veže sa Majom, a nije problem da se veže sa Aneli - govorio je Asmin.

- Luka ne može da voli osobu kao što je Aneli - vikala je Anita.

- Ona ne zna šta priča, ne može Luka mene da voli, a on mene veruo napolju, hteo da živi sa mnom, ona njega ubeđuje i govori mu da ne može on mene da voli - govorila je Aneli.

- Anita ne može da shvati da Luka pobegao od Aneli u vezu sa Anitom - rekao je Terza.

- I ona je rekla da je ušla u vezu sa njim zbog mene - dodao je Anđelo.

- Aneli je njemu služila samo da je izje*e - rekla je Anita.

- Nije to tako, pogledajte za šta mu ona služi, oni svako jutro to rade, i to namerno rade ispred mene, ali mene to ne zanima. - rekla je Aneli.

U novom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da čuju kako se Aneli Ahmić obratila Luki Vujoviću kada je dobila šampanjac, te ga je zvala da nazdrave.

- Evo, ovde se može čuti kako Aneli mene zove da popijemo zajedno šampanjac. Ona je mene prva peckala - kazao je Luka.

- Ona ne može da se pomiri sa tim da se zgadila Luki. To se desilo onda kada je širila noge u hotelu - dodala je Anita.

- Zamislite da sam pristao na zadatak? Šta bi onda sve Aneli izmišljala da sam radio - kazao je Luka.

- Anita opet sebe zavarava. Večeras se uverila da je Luka imao potrebu da se nas dvoje vežemo - kazala je Aneli.

- Ja mislim da je Aneli bila njemu tu samo da bi se ''praznio'' - rekla je Anita.

- Ja sam Aneli voleo. Prelazio sam preko svega do momenta sa Asminom - kazao je Luka.

U toku je emisija "Gledanje snimaka" a nakon odgledanog snimka na kojem jeLuka Vujović davao beleške o Aneli, Ivanu Marinkoviću.

- Ovo je trebalo da ide u smešne klipove, ovo je dokaz da on mene ne voli, on samo mene gleda i mene komentariše. Da ne pominjemo to da ne znam kako će sada njegova devojka da se opere, kako ona gleda na to što on mene komentariše, on piše spisak o meni i mojoj porodici, on je opsesivan - rekla je Aneli.

- Ona ne zna šta priča više, ovo nije realno. Da ne pominjemo da je ona govorila da sam ja nju tukao, onda me je ubacila kako je ona htela da da Noru, a ja joj nisam dao, a taj dam je ničim izazvano rekla da je jedno dete imalo traume zbog mene - rekao je Luka.

- Ne lupaj, to je MIlan rekao, da je moja drugarica rekla i ja sam rekla da se to desilo, mi smo se svađali ispred deteta - dodala je Aneli.

- Ljudi Aneli nema prijateljicu u Beogradu, nema nikoga, a tvoje dete nikada nije selo sa tom osobom koja je rekla to. Ona je lagala sve o meni - govorio je Luka.

- Ovde nema ništa loše što je on pisao, taj dan on nije spavao pa je pisao - rekla je Anita.

- Ti si svesno radio sve, a tvoj otac je sve rekao prošle godine, a da znaš Luka šta tek tvoja majka preživljava, pa mojoj su kačili glavu na telo druge žene, kažu da ima Only fans, to su radile Sita i Grofica - govorio je Asmin.

U toku emisije ''Gledanje snimaka'' potegla se tema oko toga da li su Sita Ahmić i Aneli Ahmić imale plan da preko Luke Vujovića unište Asmina Durdžića.

- Svi postupci su jasni, Sita i Aneli su mene gurnule u vatru da ja uđem, da krenem da pričam o tebi, Asmine - kazao je Luka.

- Mene samo zanima zašto je bio njihov plan da mene strpaju u zatvor? - upitao je Asmin.

- Nema šta, ja ne znam neke stvari. Ima tu svašta da se kaže, Asmin je bio tema svaki dan. Ja ovde ne želim da pričam šta se sve pričalo - rekao je Luka.

- Ja znam 70% plana, jer mi je jedna žena bliska Ahmićkama sve drukala - rekao je Asmin.

- Kakva god da je Aneli, opet vas u svemu pobedi. Luka, umesto da budeš srećan u svojoj vezi i da se time baviš, tebi je opet Aneli fokus - kazala je Matora.

U toku je emisija "Gledanje snimaka" a nakon odgledanog snimka na kojem su Maja Marinković i Asmin Durdžić razgovarali u pušionici, u jednom momentu je Maja rekla da bi uvenila da nema Asmina u Eliti.

- Ovo je drugariski odnos, i nama je to top, zezamo se, a kada mi ne pričamo, ona je loše - dodao je Asmin.

- Nema tu spuštanja lopte, mi smo imali fin odnos, peckanje, ali više ne spuštam loptu, do kraja ću ga komentarisati, jer mene boli ruka zbog njega, on je bio nasilan prema meni. - rekla je Maja.

- Vodite je kod lekara, ja sam grublji u seksu - dodao je Asmin.

- Pitaćemo Miljanu Kulić - dodala je Maja.

- Boli te Miljana Kulić - rekao je Asmin.

-Mene su osudili za Boginju, a tebe niko, a bio si nasilan - govorila je Maja.

- Mene Maja više ne zanima - govorio je Asmin.

- Istina je da je bio agresivan, ali mi nije jasno što Maja govori da bi uvenula bez njega, ispada da niste drugari- rekao je Uroš.

- Ona je meni najbolja i najlepša i ja bih bio sa njom, ali me je smorila - dodao je Asmin.

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da vide kako je Marko Janjušević Janjuš žali Aneli Ahmić na učesnice s kojima je dobar, a koje mu nisu prišle nakon što je operisao zub.

- Ovo je klasičan Janjuš. On se isto ponaša prema svakoj ženi, da bi svaka mislila da je posebna. Meni su sve ovo nebitne stvar - rekla je Aleksandra.

- Ovo je bio dan nakon moje operacije zuba. Da, Aneli je bila tu. Nijedna od onih s kojima sam ja blizak se tu nije našla. Ne znam za Aleksandru Jakšić, ne sećam se, možda je anestezija još uvek delovala - kazao je Janjuš.

- Donela sam ti led, ali nema veze - dodala je Aleksandra.

- Rekao sam šta imam što se toga tiče, jer sam se udaljio od Aneli. Razočaran sam u odnos Anelin i moj kad se posvađamo njeno ponašanje mi se ne dopada. Milena Dudić me nije pitala ni kako je sve prošlo - rekao je Janjuš.

- Janjuš ima emociju prema Mileni. Niko ne može da me razuveri kada je to u pitanju. On sebe zavarava da to nije ljubavna emocija. Ima emocije prema njoj, veoma ga dobro poznajem - kazala je Aneli.

- Ne sad da mi mnogo nedostaje, ali neke naše šale da. Očekivao sam da me pita kako je prošla moja operacija, ali nije - rekao je Janjuš.

Učesnici su pogledali snimak na kojem Dačo Virijević razgovara sa Lukom i Anitom o menjanu kreveta.

- Ma nije on opsesivan, samo razmišlja o tome da se kecaju ispred mene, kako je on rekao. Mene oni ne zanimaju, iskreno ja stavljam masku i čepiće - rekla je Aneli.

- To nije normalno, on sam sebe dovodi do ovih stvari, i posle se svi žale na kometnarisanje - rekal je Matora.

- U pravu si Matora, ovo nije normalno, ali nije ni normalno da ona spava u dnevoj sobi, ona je nas gledala i komentarisala - govorio je Luka.

-To je bolesno što oni rade, to je bolesno, ja ne bih gledala. - rekal je Aneli.

- Nju to pali, ona se mazi tada, gledala nas je u odabranima. U pravu su ljudi, a svi koji komentarišu rade isto kod kuće, ovde sam se ja malo našalio i eto treba da pazim šta pričam - govorio je Luka.

- Filip je imao seks sa Anitom pored Anđela, vi na sve načine ponižavate sebe, a imate decu, nije realno da to tvoj sin to gleda Luka - govorio je Asmin.

U novom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da čuju žestoku verbalnu raspravu Luke Vujovića i Anite Stanojlović zbog Aneli Ahmić.

- Meni nije bilo normalno da se neko vezuje, skidaju stvari sa nekog ko nije naš partner - rekla je Anita.

- Meni je preče da moja devojka nema reakciju ovakvu, nego da viče. Anita treba da dobije 25. sad, videćemo da li je besna ovoliko bila jer treba da dobije. Možda je i udrugom stanju, ne bih voleo da ako jeste, gleda mene pored neke druge devojke - rekao je Luka.

- Ovo je samo jedan deo šta sam ja proživeo napolju sa Anitom. Desila se jedna situacija pred kraj našeg odnosa, ovo je samo delić njene histerije. Gađala me je, histerisala, imala je brojne prebačaje. Luki se nije unosila u facu, a meni jeste. Nisam moglao da izađem iz stana kada sam želeo sve to da izbegnem. Sve ovo je delić onoga kroz šta sma ja prolazio - rekao je Anđelo.

- Žrtvice jedna, mogla bih da odem na poligraf i dokažem da lažeš - dodala je Anita.

- Ja govorim istinu. Mogao bih mnoge stvari da kažem, ali ne bih da ispadne da kvarim njihovu vezu. Nije mi jasno kako je sa dečkom za kog govori da nije voleo Aneli, a pravio joj je dete, a sada sa Anitom pravi dete, kako ne sumnja u njega?! - rekao je Anđelo.

- To je isto kad si ušao u odnos sa njom, a mislio si da mene nije volela. Anita je devojka koja je želela da se ub*je zbog Marka Markovića. Znala sam da je opsesivna i kakav je njen karakter - rekla je Matora.

Nakon što ju je bivši momak Anđelo Ranković opužio da je pravila brojne scene dok je bila sa njim u emotivnom odnosu, te i da se sa saoseća sa Lukom Vujovićem zbog situacije u kojoj je, Anita Stanojlović napustila je Belu kuću i osamila se u Pabu.

Ona je jedva dočekala da se skloni od pogleda učesnika, te je briznula u plač, vidno utučena.

Bora Terzić Terza je komentarisao ponašanje Anite Stanojlović i njen odnos sa Lukom Vujovićem.

- Luka je želeo zadatak, a ona je pokazala da je ljubomorna. Ovde ima i posesivnosti i opesesivnosti, sami su sebi napravili pakao, svi mogu da im rade šta žele, Anita će biti najgora ako tako nastavi. - rekao je Terza.

- Ja pucam od samopuszanja, meni niko nije ravan, a ja radim sve za sebe i svoju vezu - rekla je Sofija.

- Najjače je što je Luka pobeleo kada je čuo za Markovića i Zolu - dodao je Terza.

- Luka, tebi ona izbi pare iz džepa koje razađuješ za dete - rekla je Ivana.

Anita Stanojlović je napustila emisiju i sedela je u pabu, gde je došao Luka Vujović kako bi razgovarao sa njom.

- Ti si trebao da odreaguješ, meni ne sme niko da se podmseva, ti si ćutao - govorila je Anita.

- Tebi smeta ona, i to što je ja komentarišu - rekao je Luka.

-Smeta mi ta ku*vetina, ne mogu da je gledam - rekla je Anita.

Luka Vujović i Anita Stanojlović su nastavili sukob u pabu. Naime, Anita je sve vreme prebacivala Luki što je ne štiti.

- Ko si bre ti da vičeš na mene, ćutim ti dva sata, a ti me ponižavaš - govorio je Luka.

- Muka mi je više od one tvoje ku*vetine sa kojom si bio - vikala je Anita.

- Šta ti vićeš na mene - upitao je Luka.

- Boli me ku*ac. Ti uživaš u tome - ovorila je Anita.

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da čuju svađu Mine Vrbaški i Viktora Gagića zbog Aneli Ahmić.

- Što se tiče naše rasprave u kazinu, kad je meni Mina rekla da joj ne smeta ono za Majino du*e i Aneli, ja sam shvatio da joj to ne smeta. Rekao sam joj da kad me bude testirala, ja neću preterano razmišljati - kazao je Vikor.

- Rekla sam Viktoru da zove Aneli tokom žurke, poenta je bila da Viktor nije trebalo da kaže da bi želeo sa bilo kojom učesnicom ovde da bude vezan, a da to nisam ja. Pritom, ja sam napravila pre toga haos jer je trebalo sa Terzom da budem vezana - kazala je Mina.

- Mina, prvo, trebalo je da naduvaš ovu smećarku Aneli jer ti se meša u vezu, isto kao što si mogla da Viktoru staviš do znanja da se ne ponaša kako treba. On ima devetnaest godina, njemu sve imponuje, kada su tu žene oko njega - rekao je Ivan.

- Mina je rekla nekoliko puta šta joj smeta, ali on to nije shvatio. Ne mislim da njega zanima neka devojka ovde, osim nje - rekao je Murat.

- Nisam rekla da ga neka devojka zanima, ali ne želim da se ponaša tako i da daje povod da neko nešto kaže kada je reč o njegovom ponašanju - rekla je Mina.

- Mina nema nekog žara u očima, ne deluje mi sada srećno. Stalno je pognute glave, očigledno je da joj nešto ne odgovara. Mislim da je dao pristup i dao povod da se ovako priča o njihovom odnosu - kazala je Matora.

- Ubio joj je psihu - rekla je Dragana.

- Kad sedne pored njega, a on je ne zagrli, to joj smeta. Smeta joj to kad joj ne skuva kafu. Aneli je rekla da Viktora boli ku*ac za Minu, a on se na to nasmejao. Ova zmijurina Aneli je napravila problem - kazao je Dača.

U novom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da vide da je Aleksandra Jakšić počastila Anđela Rankovića sladoledom.

- Ja jesam dala sladoled Anđelu, to je moj mali znak pažnje - rekla je Aleksandra.

- Anđelo, da li ti je Aleksandra privlačnija od Milene? - upitala je voditeljka.

- Pa...ne gledam ja Aleksandru na taj način. Ona ima svakako super energiju - rekao je Anđelo.

Odnos Luke Vujovića i Anite Stanojlović se ne smiruje. Njih dvoje su nastavili sukob i u dvorištu imanje.

- Meni je bitniji naš odnos od svega, a ne kao ti kojem je bitno što ako kaže - rekla je Anita.

- Šta je bre sa tobom, izlaziš iz emisije, ponašaš se kao balavica - rekao je Luka.

- Zbog tebe izlazim iz emsije, jer ti ne braniš mene. Anđelo me je uvek branio, on se svađao, ja sam ćutala - govorila je Anita.

- Zbog mene, sa mnom tako ne možeš bre. Ja sam Luka, tvoj dečko a ti ako tako nastaviš, neću ti biti dečlko - rekao je Luka.

U narednom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da čuju Mikija Dudića koji govori Marku Janjuševiću Janjušu da ne prihvata smer u kom ide ide veza njegovog brata Jovana Pejića Peje sa Enom Čolić.

- Ja razumem da je on usijane glave, ja sam isto tako bio mlad. Porazgovarao bih sa njim, iskreno. On je uvek bio dobar momak, ne želim da napravi grešku koja bi ga koštala jednog dana. Nisam ja tu da sudim, ali je moj brat, želim mu najbolje. Ja sam za to da se neko vreme zabavljaju, a ne da idu odmah sada ka braku. Neka žive u stanu sa Zlatom, pa neka dalje vide šta će dalje - rekao je Miki.

- Neosporno je da su Ena i Peja veoma zaljubljeni, ali se prošlost uvek pamti. Ena je jednom priliku uvredila Zlatu, što nije mala stvar - kazao je Mića.

- Miki, samo da znaš, da nije bilo Ene, Peja bi ti grebao u rijalitiju na vrata, posle dva meseca. Ako je Ena dobra Peji, šta Miki ima sa tim? Oni su zajedno napolju, lepo im je, uživaju...ne treba se mešati u to - rekla je Sofija.

- Miki, nije problem da imaš nešto protiv te veze, ali si svestan da svojim izlaganjem izlažeš svoju porodicu pritisku javnosti. Kad dođe vreme da sedneš sa svima njima, kako ćeš? Neprijatno će biti, kažem ti sve ovo iz dobre namere - kazala je Matora.

U toku emisije ''Gledanje snimaka'' došlo je do žestoke svađe između Maje Marinković i Aneli Ahmić.

- Asmin i ti ste porodica monstruma. Asmina si preko društvenih mreža upoznala, pa ti je bebu napravio - rekla je Maja

- Budeš li još jednom mene nazvala monstrumom... - krenuo je Asmin.

- Ti si monstrum, Sita ti je monstrum, a mama vračara. Ti si sve izgubila, sad se mešaš Mini i Viktoru u vezu - rekla je Maja.

- Nadam se da Lemur vidi kako sam grlila igračku lemura - dodala je Aneli i aludirala na Cara.

Nakon što su imali sukob u dvorištu imanja, Luka i Anita su se vratili u pab gde su nastavili svoj razgovor.

- Ti si imao mnogo goru vezu od ove - rekla je Anita.

- Imala si i ti i goru i bolju, meni je ova bolja, ali ti moraš da shvatiš neke stvari. Meni se prehodna veza raspala jer me bivša devojka nije slušala - govorio je LUka.

- Nije, ti si raskinuo sa njom jer te je varala, jer ti je radila iza leđa - govorila je Anta.

- Ženo tvoj bivši misli da ti njega voliš, iako svi vidimo da se on tebi zgadio, ali to ne menja stvari da on misli da ti njega voliš i dalje - govorio je Luka.

- Ti moraš da ukapiraš da meni mnogo smeta ponašanje njih dvoje koji sebe uzdižu, a nas kanale kao nikoga - dodala je Anita.

U toku je emisija "Gledanje snimaka" a nakon odgledanog snimka na kojem su Teodora Delić i Filip Đukić komunicirali preko Terze, reč je dobio Bebica.

- To tako izgleda, ja sam rekao da Teodora ne sme tako da se ponaša, a ja sam rekao hiljadu puta da mi se to ne sviđa, odvratno je da leže u krevetu a da ja to čeka. Iskreno moram da kažem da sam ja pogrešio za neke stvari - rekao je Bebica.

- Na klipu se vidi pijani Terza kojem se mi smejemo - rekla je Teodora.

- Ona nikada nije govorila iskreno, a Bebica je sada počeo da gleda iskreno na sve i da shvata mnoge stvari. Ona se smeje dok se Terza sprda sa njim,a njoj to odgovara - rekao je Janjuš. .

- Šta vi lupate da je ovo vanserijska ljubav, šta se ti onda miriš sa mnom - upitala je Teodora.

- Ljudi ona se smeje Filipu stalno - dodao je Janjuš.

- Ja sam se dodvorio njima. Bebica je sve vreme sa nama, i ja to gledam, a sve je to počelo zbog mene, jedino rešenje je da dočekaju kraj zadatka - govorio je Filip.

U narednom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite imali su priliku da vide žestoku verbalnu raspravu Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić zbog Filipa Đukića.

- Bebica ne da mira Teodori. Ona ne zna kako da se skloni od Bebice. Ovo kao da je hipnoza, ne znam kako to da se nazove. Ona kao da nema moždane vijuge i ne razmišlja kako da izađe iz odnosa - rekao je Ivan.

- Sve što sam rekla na klupu, iza toga stojim. Ovo na klipu je bilo psihičko maltletiranje. On je obećao i zakleo se da više neće da radi - rekla je Teodora.

- Da li voliš Bebicu? - upitala je voditeljka.

- Imam emociju, da - odgovorila je Teodora.

- Imaš emociju? Završili smo - kazao je Bebica.

- Ti kao bolesnih sediš napram Filipa i Teodore da bi ti ona bila na oku, bolesniku jedan bolesni - kazala je Mina.

U toku je emisija "Gledanje snimaka" a nakon odgledanog snimka na kojem su Boginja i Dragana Stojančević razgovarale ispred kazina o Filipu Đukiću i Teodori Delić koji su ove nedelje vezani sudninskim lisicama.

- Teško mi je iskreno, mislim da Teodora i dalje loži Filipa. On je bio u depresiji, a sada mu se ponašanje pripremilo. Iskreno meni je jako teško i vidim i Bebicu da mu je teško - rekla je Boginja.

- Boginja je meni rekla da vidi da se Filipu i dalje sviđa Teodora i njoj to smeta - rekao je Deča.

- Šta vi pričate bre, Boginja i ja nismo bili zajedno, mene ona ne zanima, iskreno ne znam šta vi to radite- dodao je Filip.

- Boginja govori kako joj je teško, a ona nije ni bila sa njim što joj je sada teško, jer vidi da je on srećan - govorio je Janjuš.

Nakon emisije došlo je do sukoba između Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

- Ti si mene pitao da li ja komuniciram sa njim, ja sam ti rekla da ne komuniciramo, ali da ja komuniciram sa drugima - rekla je Teodora.

- Komunicirate preko drugih - dodao je Bebica.

- Ja sam htela da rešimnešto sa tobom, ti si bolesnik. rekla sam toi da ne praviš takve rekacije, praviš bolesnika od sebe - rekla je Teodora.

- Evo ti i ja nismo više zajedno - dodao je Bebica.

- Ajde bre ljudi jeste vi normalno, nema tu ništa - govorio je Filip.

Mina Vrbaški i Viktor Gagić nisu uspeli da pronađu rešenje u svom odnosu i reše nesuglasice.

- Što si sa mnom ako ja grešim toliko? - upitao je Vikor.

- Šta sam ja sebi dozvolila...sad i više nikad. Budi srećan sa Aneli i ostalim devojkama - kazala je Mina.

- Šta sam uradio, šta nije dobro? Sve sam ih sklonio od sebe. Nemoj sad da plačeš - rekao je Viktor.

- Ti ćeš mene psihički ubiti, ja se povlačim - rekla je Mina.

Autor: R.L.