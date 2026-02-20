Danas je trebalo da budete ZAGRLJENI, U MIRU! Mustafa bljuje vatru na sina i bivšu snaju, NE MOŽE DA VERUJE da su Aneli i Asmin toliko tvrdoglavi!

Ovo im je veoma zamerio!

Juče je u "Eliti 9" za Asmina Durdžića i Aneli Ahmić bio poseban dan, jer je njihova ćerka Nora proslavila peti rođendan.

Inače, ovo je treća godina zaredom kako mala Nora proslavlja rođendan bez prisustva roditelja, što je Aneli juče posebno pogodilo, pa se raspala na komade. Podrška je poslala torte povodom Norinog rođedana i za Asmina i za Aneli, ali oni nisu odoleli da se i na taj, poseban dan, ne posvađaju.

Zbog toga je reagovao Asminov otac Mustafa, koji im je žestoko zamerio.

- Iskrene kritike upućujem i Aneli i Asminu. Danas ste, zbog Nore, trebali zakopati ratne sekire i zajedno joj čestitati rođendan, zagrljeni i u miru. Da ste već sutra nastavili svoj sukob, ne bih vam zamerio. Ali danas je bio dan kada je trebalo pokazati veličinu, a ne inat - poručio je Mustafa putem svog fejsbuka.

Autor: R.L.