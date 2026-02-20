AKTUELNO

Domaći

Danas je trebalo da budete ZAGRLJENI, U MIRU! Mustafa bljuje vatru na sina i bivšu snaju, NE MOŽE DA VERUJE da su Aneli i Asmin toliko tvrdoglavi!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Privatna arhiva ||

Ovo im je veoma zamerio!

Juče je u "Eliti 9" za Asmina Durdžića i Aneli Ahmić bio poseban dan, jer je njihova ćerka Nora proslavila peti rođendan.

Foto: Pink.rs

Inače, ovo je treća godina zaredom kako mala Nora proslavlja rođendan bez prisustva roditelja, što je Aneli juče posebno pogodilo, pa se raspala na komade. Podrška je poslala torte povodom Norinog rođedana i za Asmina i za Aneli, ali oni nisu odoleli da se i na taj, poseban dan, ne posvađaju.

Foto: Pink.rs

Zbog toga je reagovao Asminov otac Mustafa, koji im je žestoko zamerio.

- Iskrene kritike upućujem i Aneli i Asminu. Danas ste, zbog Nore, trebali zakopati ratne sekire i zajedno joj čestitati rođendan, zagrljeni i u miru. Da ste već sutra nastavili svoj sukob, ne bih vam zamerio. Ali danas je bio dan kada je trebalo pokazati veličinu, a ne inat - poručio je Mustafa putem svog fejsbuka.

Foto: RED TV Printscreen

Autor: R.L.

#ANELI AHMIĆ

#Asmin Durdžć

#Mustafa Durdžić

POVEZANE VESTI

Zadruga

Smislile taktiku: Kačavenda i Vanja rešile da dovedu linije do savršenstva, ovo su njihovi recepti! (VIDEO)

Zadruga

NE VERUJE SVOJIM OČIMA I UŠIMA! Terza preneo Luki da su se Aneli i Asmin ljubili, Vujović PREBLEDEO! (VIDEO)

Zadruga

IMALE SU VELIKI POVOD! Učesnice prekinule program, pa se obratile svojim porodicama! (VIDEO)

Zadruga

Ni gram pokajanja: Uroš žestoko osudio Janjuša zbog ponašanja prema trudnoj Aneli! (VIDEO)

Zadruga

Strašni sud: Miljana i Uroš zajedničkim snagama opleli po Stefanu zbog ponašanja prema Ani! (VIDEO)

Zadruga

NOVI DAN, NOVA SVAĐA! Miona i Ša ponovo ušli u sukob zbog poklona koji je dobila od podrške nje i Stanislava, reper ispao iz koloseka! (VIDEO)