Asminova ARMIJA demantovala njegove reči! On poručio da mu je Maja NAJBOLJA I NAJLEPŠA, oni objavili njene slike PRE SVIH OPERACIJA! Alibaba će TRLJATI OČI KAD OVO VIDI!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Na sve načine pokušavaju da ga odvoje od Marinkovićeve.

Asmin Durdžić već mesecima uporno pokušava da osvoji Maju Marinković, što mu ne polazi za rukom. Tokom njegovog rođendana stigle su mu čestitke u kojima su mu svi poručili da prekine ovaj odnos, te da mu Maja ne treba, ali on nikako da ih posluša.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

On je i sinoć, tokom emisije, ponovo istakao da mu je ona najbolja i najlepša, a nakon toga je popio još jednu "korpu" i salvu prozivki od Maje.

Asminova armija fanova na Instagramu odlučila je da mu "osveži pamćenje", te su objavili niz fotografija kako je Maja izgledala pre poseta plastičaru.

- Ne da majka lepoticu svoju - poručili su Alibabini fanovi.

Foto: Instagram.com/durdzicasminalibaba

Da li će Durdžić poslušati svoje fanove, ili ostati veran ubeđenju da je Maja stvorena za njega, ostaje da ispratimo u nastavku rijalitija.

Autor: R.L.

