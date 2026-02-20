AKTUELNO

Domaći

POVLASTICE NE POSTOJE: Bebica kažnjen šestomesečnim honorarom

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovakvo ponašanje se ne toleriše!

Učesnicima "Elite 9" jasno su predočena pravila ponašanja i života na velelepnom imanju u Šimanovcima, te čak na nekim mestima na samom imanju, postoje istaknuti plakati na kojima su, takođe, predočena pravila ponašanja.

Foto: Pink.rs

No, međutim, neki učesnici se ne libe da ih prekrše, zbog čega snose sankcije. Naime, zbog iskazivanja nasilnog ponašanja, Veliki šef doneo je hitnu odluku, te je tako kaznio Nenada Macanovića Bebicu oduzimanjem šestomesečnog honorara.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

