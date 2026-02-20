VIDI OVU BUDALETINU SA PSIHOPATOM! Bebica i Teodora ne mogu da nađu zajednički jezik, DEFINITIVNO KRAJ?! (VIDEO)

Nikako da se razjasne.

Bebica i Teodora Delić pokušavali su da reše svoj problem danas u pabu, ali nikako nisu mogli da nađu zajednički jezik.

- Od juče, od klipa tako si se prok*rčila, zašto - rekao je Bebica.

- Zato što se svađaš sa mnom - navela je Delićeva.

- Ja mislim da ti nemaš potrebu ni osećaj, samo lažeš - naveo je on.

- Kad se svađaš sa mnom, ja izgubim želju. Ti sutra treba da budeš moj dečko, da kažu ljubi vidi ovu budaletinu sa ovom psihopatom - rekla je Teodora.

- Ja ne treba da budem tvoj dečko, ti si jutros rekla da sam ja nasilnik.... Što si me zvala ovde, da sedim ovde kao mentol. Nećeš da me zagrliš, da me poljubiš, šta ću ja ovde - rekao je Bebica.

- Mene blam tebe trenutno - rekla je Teodora.

- Mene blam što si vezana, što me ne poštuješ, blam me što kažeš da imaš emocije, pitaju te za skidanje, ti ravna linija - rekao je Nenad.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.