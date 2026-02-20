Luka je dozvolio da mu devojka od 23 godine upravlja životom! Aneli uništila Anitu, a Vujovića zakucala ZA SAMO DNO! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Aneli Ahmić je došla u Rajski vrt, te je Drvetu mudrosti otovirla dušu, te je odmah na početku krenula sa brutalnim komentarisanjem Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Dobila sam zadatak da budem vezana sa Lukom, on je odbio, Anita mu nije dala, imala je histerične napade, ucenjivala ga, naterala ga je da izgubi novac, to je više i nebitno, ali eto odbio je zadatak, tako da, gledamo evo haos već tri dana, otkad se to desilo. Ostala sam bez partnera za lisice, što je meni i olakšalo, nisam 24 sata vezana za nekog ko me je najstrašnije ispovređivao. Ali što se mene tiče ja sam bila spremna zadatak da odradim. Ovo što se dešava između Luke i Anite je teško nepoštovanje, haos i pokazali su svoja prava lica, osramotili su se za mene. Anita je ovde u sedmici bila pobednica, bila prva, bila je velika razlika između mene i nje u procentima, ove godine je trebala da opravda to, ali izgleda da se folirala u sedmici i da je skrivala to svoje ludačko ponašanje, ne znam kako bi to opisala. Ponašanje zbog jednog muškarca, sa kojim je samo mesec dana u vezi, takvo ponašanje, a čula je da ta osoba nije tako sjajna ni u vezi ni u privatnom životu, da takve stvari dozvoli, a rekla da je ušla radi sina da zaradi pare, ona je sve pogazila i pokazala da je bila veliki folirant u sedmici. Ona je jedna nestabilna osoba, ispada da je ušla ovde da nađe partnera jer nije u stanju da napolju nađe partnera. Kaže da joj nisu bitne pare, znači da joj sin nije na prvom mestu, da odnese taj novac njemu, njoj je na prvom mestu muškarac, da ne kažem neki drugi izraz. Pokazala je blud i nemoral, pokazala da su joj bitniji odnosi koje ima svako jutro nego bilo šta drugo. Pokazala je nepoštovanje prema svima, prema porodici, prema sinu, jer govori da joj nije bitan novac. Mislim da je sebe srozala na maksimum, ušla je u neke teorije, da je ona ovde jadna, da je svako napada, da ona i Luka polaze pakao. Ali ja nisam primetila da su oni ugroženi u nijednom momentu, pogotovo ona - rekla je Aneli, a potom dodala:

- Želi da predstavi sebe da njoj neko želi da uništi vezu, da trpi sve i svašta tri godine, ona je rekla da je u sedmici strašne stvari prolazila, a ja se ne sećam da je i jedno loše pitanje imala kad je bila sa Anđelom. Ja sam njemu juče rekla da je bila teški folirant s njim u vezi, on je izveo na pravi put. Sinoć Luki naređuje: "Izađi iz emisije", ona mu naređuje da ostane bez para, nudi mu svoj novac, da li ga laže, obećava mu, zato što želi da zadrži muškarca... Ne znam, teško razočarenje. Svaka ljubav bi trebalo u početku da blista. Meni je ovo sramno i katastrofalno, ne znam šta bih rekla. Ona ga tera šta će da radi, a on pristaje, izlazi iz emisija, krši pravila, jer mu jedna devojka od 23 godine upravlja životom - istakla je Ahmićka.

Nakon toga, ona je odala tajnu Drvetu.

- Moram ti reći da je Asmin dolazio kod mene sinoć sedam puta i pitao me da li može da dođe u Odabrane da legne kraj mene da pričamo. Ali nisam ja budala, došlo je vreme da se i ja opametim - rekla je Aneli.

Autor: R.L.