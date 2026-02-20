SKANDALOZNA SVAĐA MIKIJA I KAČAVENDE! Počeli da se raspravljaju oko sitnice, sve preraslo u KARAMBOL! (VIDEO)

Haos!

Miki Dudić i Milena Kačavenda počeli su da se svađaju u pabu oko toga koliko vremena provode u pušionici i u ispijanju kafa.

- Sve radimo po tvom, pušimo, presvlačiš se, oblačiš se - rekao je Miki.

- Šta radiš zbog mene? Šta to? Smanjila sam pušenje zbog tebe - rekla je Kačavenda.

- Ona je ubica radosti, ja ne mogu da dišem od nje - naveo je Dudić.

- J*di govna, nemoj da mi se obraćaš, mrš u p*čku materinu. Kako bih te sad opalila - rekla je Kačavenda.

- Možda ja tebe opalim. Ovo je psihičko nasilje - rekao je Miki.

Autor: R.L.