Opljačkana Sanja Grujić! Iz lokala joj izneli stvari, policija traga za osumnjičenima (FOTO)

Bivša učesnica "Elite 8", Sanja Grujić vratila se u rodnu Sremsku Mitrovicu zajedno s dečkom Markom Stefanovićem, a sada je na mrežama otkrila da je opljačkana!

Bivša rijaliti učesnica Sanja Grujić opljačkana je, a osumnjičeni su joj iz salona u kom radi odneli dokumenta i platne kartice. Naime, ona se oglasila i na društvenim mrežama, gde je objasnila šta se desilo.

- Ukraden mi je novčanik iz lokala. Osumnjičeni su na saslušanju objasnili da su ga bacili u kantu. Molim vas da mi neko javi ako ga je video. Na njemu su mi dokumenta, lična karta i sve kartice, a sve molim da mi se jave ako ga nađu - napisala je u objavi.

Sanja i njen dečko vode biznis

Inače, Sanja u Sremskoj Mitrovici ima salon za ulepšavanje, gde vrlo uspešno posluje već duže vreme. Njen dečko Marko Stefanović takođe ima biznis, o čemu je ona pričala upravo za Blic.

- Marko i dalje ima svoj plan treninga koji drži klijentima. Sada posle ovog rijalitija ubacio je u prodaju i svoje čajeve za mršavljenje.

Tako da njemu je fokus više na tome. U salon svrati da se ošiša, a inače se viđamo u 10 ujutru. Ja radim po ceo dan, ali se ne žalim, bitno je da sve dobro ide - rekla nam je Sanja.

Autor: Nikola Žugić