Ti si monstrum koji je ponizio ćerku zbog Maje: Alibaba pokušao da reši problem s Aneli oko Nore, ona želi samo sud! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Asmin Durdžić hteo je sa Aneli Ahmić da se dogovore i reše problem oko ćerke Nore, ali ona za to nije želela ni da čuje obzirom da je juče braneći Maju Marinković ponizio njenu ćerku, po njegovim rečima.

On je ponižen muškarac od 40 godina! Aneli ubeđena da Luka traži spas od Anite, Vujović se ovom rečenicom ponovo izblamirao! (VIDEO)

- Ti možeš za 20 minuta da rešiš sve za Noru - rekao je Alibaba.

- Samo preko suda - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tu gubiš svakako. Ajde da rešimo za 20 minuta sve - rekao je Alibaba.

- Ti si bipolarni monstrum, dala sam ti sto šansi - rekla je Aneli.

Prihvatio bih zadatak: Luka polako počeo da se otpušta s Anitinog lanca, pa priznao da je zbog njene histerije izgubio novac! (VIDEO)

- Nora i ja smo jedno, a ti i ja smo drugo. Sve moramo da rešimo - rekao je Alibaba.

- Ti si juče branio Maju i rekao da ja lažem da je Nori stič omiljena igračkica - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Čovek je ružan iznutra i pogan: Ena reagovala na Mikijevo ponovno obesmišljavanje njene ljubavi s Pejom, pa se obratila Asminu

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

