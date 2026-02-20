Ti si monstrum koji je ponizio ćerku zbog Maje: Alibaba pokušao da reši problem s Aneli oko Nore, ona želi samo sud! (VIDEO)

Neočekivano!

Asmin Durdžić hteo je sa Aneli Ahmić da se dogovore i reše problem oko ćerke Nore, ali ona za to nije želela ni da čuje obzirom da je juče braneći Maju Marinković ponizio njenu ćerku, po njegovim rečima.

- Ti možeš za 20 minuta da rešiš sve za Noru - rekao je Alibaba.

- Samo preko suda - rekla je Aneli.

- Tu gubiš svakako. Ajde da rešimo za 20 minuta sve - rekao je Alibaba.

- Ti si bipolarni monstrum, dala sam ti sto šansi - rekla je Aneli.

- Nora i ja smo jedno, a ti i ja smo drugo. Sve moramo da rešimo - rekao je Alibaba.

- Ti si juče branio Maju i rekao da ja lažem da je Nori stič omiljena igračkica - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić