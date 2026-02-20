PRETRPELA MOBING NA POSLU! Bivša učesnica Elite otvorila dušu, pa otkrila sve detalje: Bila sam na bolovanju mesec dana! (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitam za druga", voditelji Stefan Milošević Panda i Maša Mihailović ugostilu su bivšu učesnicu Elite Slađu Lazić Bošković.

Slađa Lazić Bošković je ovom prilikom otkrila sve o problemima na prethodnom poslu, kao i o mobingu koji je pretrpela.

- Promenila sam posao, sad sam odlično i nemam nikakve probleme. Neću da ureknem, sve je okej. Promenila sam posao pre dva meseca. U istoj sam branši, ali je mnogo bolje. Rasterećenija sam psihički. Imala sam raznih problema sa menadžerom generalnim.Nešto poput mobinga, tako je sigurno bilo. Nisam htela da idem u dubiozu, ali mogla sam i da ga tužim. Ne mogu da se bavim sa nebitnim ljudima koji misle da su bitni. Mnogo devojaka je prošlo čak i gore nego ja u ovom preduzeću. Nije on normalan čovek! Ja sam prošla drugi deo sa njegovom ljubavnicom. Doveo je tu njegovu ljubavnicu na posao, u lokal gde ja radim i ja se njoj nisam dopala. Ja sam znala mnogo bolje posao od nje i tu su krenuli problemi, kažnjavao me. Ona me nameštala, tj. njih dvoje zajedno. Mesec dana sam bila na bolovanju, katastrofa! Nije mi se nabacivao, ja njega nikad nisam ni gledala kao čoveka. Ima on više ljubavnica. POznat je on po tim aferama - pričala je Slađa.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić