Kakva veza, nije je ni na rođendan pozvao: Bivša učesnica Elite žestoko raskrinkala Jovanu pevačicu, otkrila sve o njenom odnosu s Janjušem! (VIDEO)

Neočekivano!

U emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditelji Maša Mihailović i Stefan Milošević Panda ugostili su Slađu Lazić, bivšu takmičarku ''Elite 7'' koja je progovorila o gorućim temama u Beloj kući.

- Moram da kažem da smo se Jovana i ja čule pre njenog ulaska, ona mi je rekla da ona i Janjuš nikako nisu dobri i da će ga raskrinkavati unutra. Meni ona nikada nije rekla da su bili u ozbiljnoj vezi već u kombinaciji zato što on nikada nije bio zaljubljen u nju dok ona u njega jeste. Mislim da mi je čak pričala da je on tražio zabranu prilaska, a onda smo se začudile obe kad je on nije pozvao na rođendan dok mene jeste - rekla je Slađa.

- Ja lično kad gledam, meni ne deluje da se Janjuš potresa previše unutra - rekao je Panda.

- Meni je Janjuš odličan ove sezone svaka čast. Gledam Maju i Aneli koje su bile dobre, a posle se opet posvađale. Očigledno je da one ne mogu da pređu preko svog sukoba, one su samo kupovale mir i ćutale. One su se negde i poklapale, izgledaju kao dve drugarice i meni su super apsolutno jer ih ja ne osuđujem - rekla je Slađa.

Autor: N.Panić