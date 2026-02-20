AKTUELNO

Domaći

Kakva veza, nije je ni na rođendan pozvao: Bivša učesnica Elite žestoko raskrinkala Jovanu pevačicu, otkrila sve o njenom odnosu s Janjušem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/Jelena Simonović ||

Neočekivano!

U emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditelji Maša Mihailović i Stefan Milošević Panda ugostili su Slađu Lazić, bivšu takmičarku ''Elite 7'' koja je progovorila o gorućim temama u Beloj kući.

pročitajte još

Brutalni rat Maje i Aneli: Prozivke pljušte kao lude, ori se Bela kuća od uvreda! (VIDEO)

- Moram da kažem da smo se Jovana i ja čule pre njenog ulaska, ona mi je rekla da ona i Janjuš nikako nisu dobri i da će ga raskrinkavati unutra. Meni ona nikada nije rekla da su bili u ozbiljnoj vezi već u kombinaciji zato što on nikada nije bio zaljubljen u nju dok ona u njega jeste. Mislim da mi je čak pričala da je on tražio zabranu prilaska, a onda smo se začudile obe kad je on nije pozvao na rođendan dok mene jeste - rekla je Slađa.

Foto: RED TV Printscreen

- Ja lično kad gledam, meni ne deluje da se Janjuš potresa previše unutra - rekao je Panda.

pročitajte još

Neću ti se više obratiti: Kačavenda i Miki u novom sukobu, ona bljuje vatru na sav glas! (VIDEO)

- Meni je Janjuš odličan ove sezone svaka čast. Gledam Maju i Aneli koje su bile dobre, a posle se opet posvađale. Očigledno je da one ne mogu da pređu preko svog sukoba, one su samo kupovale mir i ćutale. One su se negde i poklapale, izgledaju kao dve drugarice i meni su super apsolutno jer ih ja ne osuđujem - rekla je Slađa.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Žestoka prozivka: Bivša učesnica Elite unakazila Jovanu Cvijanović, brutalno je urnisala zbog odnosa sa Janjušem! (VIDEO)

Domaći

Totalno raskrinkavanje: Bivša učesnica Elite otkrila sve o namerama lepe Sofije, nazvala Terzu teškom sirovinom (VIDEO)

Domaći

'ŠARLATAN!' Za portal Pink.rs oglasila se bivša učesnica i progovorila o odnosu Mione i Ša, nakon čega je OSULA PALJBU po Stanislavu! Evo ko je njen F

Domaći

Preko Bore hoće da se dokopa Filipa: Bivša učesnica Elite raskrinkala Anastasiju, Santana će biti izgiran! (VIDEO)

Domaći

NIJE MI ČESTITAO NI 18. ROĐENDAN Sandra Afrika otkrila sve o bolnom odnosu s ocem koji ju je šišao na ćelavo: Susret s njim je bio jako strašan...

Domaći

PRETRPELA MOBING NA POSLU! Bivša učesnica Elite otvorila dušu, pa otkrila sve detalje: Bila sam na bolovanju mesec dana! (VIDEO)