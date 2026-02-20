Mene ne skupljaju kao nju svakog utorka: Maja razvezala jezik i brutalno unakazila Aneli, pa joj objavila rat! (VIDEO)

Uništila je!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Maju Marinković koja je progovorila o sukobu sa Aneli Ahmić.

- Majo, puklo je tvoje drugarstvo sa Aneli. Da li smatraš da je ona već neko vreme tražila momenat da se ona s tobom posvađa? - upitao je Darko.

- Sve počinje otkad je Asmin napravio haos za moj doručak. Družila sam se sa rezervom otkad je napravila grešku i mislim da je čekala trenutak da uđe sa mnom u svađu. Danima ide i provocira sve ljude ovde, nisam htela da joj pružim to zadovoljstvo onda sam iznela istinu - rekla je Maja.

- Ona je više puta pričala da je Asmin ne interesuje, zbog čega je onda pukla tikva od tada? - upitao je Darko.

- Ona je neko ko ne može da funkcioniše u rijalitiju bez partnera. Ja s Asminom nemam jednu zajedničku žvaku, tako da joj smeta što mi imamo dobar odnos. Ona je po drugi put inicirala svađu sa mnom, ali nema više spuštanja lopte, idemo do kraja i ko izdrži - rekla je Maja.

- Vaša velika svađa desila se u sredu ujutru, ja sam primetio da si ti u tim trenutcima spuštala loptu - rekao je Darko.

- Mene je i tada iznenadio njen stav prema meni, ja nisam htela da se svađam. Njoj je mnogo bitnije da bude tema, mislim da je prodala od najstarijeg do najmlađeg i treba ljudi da vide ko je ona i šta je. Ja neću dozvoliti da me kao jednu majku skupljaju svakog utorka - rekla je Maja.

- Da li te Aneli planski upozoravala prošle nedelje da će vas ljudi posvađati? - upitao je Darko.

- Naravno, mene drugi ljudi ne zanimaju.

- Kako gledaš na to što se Aneli oduševila igračkom? - upitao je Darko.

- Prioritet im je da se isprovocira Maja Marinković, ali nisu uspeli jer mene to više ne dotiče. Operisana sam od kompleksa i ženske ljubomore jer sam svesna sebe - rekla je Maja.

Autor: N.Panić