AKTUELNO

Domaći

Mene ne skupljaju kao nju svakog utorka: Maja razvezala jezik i brutalno unakazila Aneli, pa joj objavila rat! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uništila je!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Maju Marinković koja je progovorila o sukobu sa Aneli Ahmić.

pročitajte još

Brutalni rat Maje i Aneli: Prozivke pljušte kao lude, ori se Bela kuća od uvreda! (VIDEO)

- Majo, puklo je tvoje drugarstvo sa Aneli. Da li smatraš da je ona već neko vreme tražila momenat da se ona s tobom posvađa? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve počinje otkad je Asmin napravio haos za moj doručak. Družila sam se sa rezervom otkad je napravila grešku i mislim da je čekala trenutak da uđe sa mnom u svađu. Danima ide i provocira sve ljude ovde, nisam htela da joj pružim to zadovoljstvo onda sam iznela istinu - rekla je Maja.

pročitajte još

On je ponižen muškarac od 40 godina! Aneli ubeđena da Luka traži spas od Anite, Vujović se ovom rečenicom ponovo izblamirao! (VIDEO)

- Ona je više puta pričala da je Asmin ne interesuje, zbog čega je onda pukla tikva od tada? - upitao je Darko.

- Ona je neko ko ne može da funkcioniše u rijalitiju bez partnera. Ja s Asminom nemam jednu zajedničku žvaku, tako da joj smeta što mi imamo dobar odnos. Ona je po drugi put inicirala svađu sa mnom, ali nema više spuštanja lopte, idemo do kraja i ko izdrži - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vaša velika svađa desila se u sredu ujutru, ja sam primetio da si ti u tim trenutcima spuštala loptu - rekao je Darko.

- Mene je i tada iznenadio njen stav prema meni, ja nisam htela da se svađam. Njoj je mnogo bitnije da bude tema, mislim da je prodala od najstarijeg do najmlađeg i treba ljudi da vide ko je ona i šta je. Ja neću dozvoliti da me kao jednu majku skupljaju svakog utorka - rekla je Maja.

pročitajte još

Danas je trebalo da budete ZAGRLJENI, U MIRU! Mustafa bljuje vatru na sina i bivšu snaju, NE MOŽE DA VERUJE da su Aneli i Asmin toliko tvrdoglavi!

- Da li te Aneli planski upozoravala prošle nedelje da će vas ljudi posvađati? - upitao je Darko.

- Naravno, mene drugi ljudi ne zanimaju.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako gledaš na to što se Aneli oduševila igračkom? - upitao je Darko.

- Prioritet im je da se isprovocira Maja Marinković, ali nisu uspeli jer mene to više ne dotiče. Operisana sam od kompleksa i ženske ljubomore jer sam svesna sebe - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Svi ih gledaju kao monstrume: Hana razvezala jezik i brutalno oplela po Siti i Grofici! (VIDEO)

Zadruga

Hani maca pojela jezik: Aneli je verbalno pojela u brutalnom sukobu, Alibaba pružio neviđenu podršku bivšoj! (VIDEO)

Zadruga

Zaslužila si da te 30 ljudi vređa kao kantu: Kačavenda naoštrila jezik, pa nemilosrdno opljuvala Aleksandru, vratila je na fabrička podešavanja! (VIDE

Zadruga

Rafalna paljba: Aneli razvezala jezik i brutalno unakazila Uroša Stanića, on nije ostao imun na žestoke prozivke! (VIDEO)

Zadruga

Za tri sezone ih nisam imala toliko za noć: Anita razvezala jezik i brutalno isprozivala Aneli, bukti rat! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da kontroliše ljubomoru: Svi provalili koliko Alibabu boli Filip Đukić, Maja ga zakucala pred svima! (VIDEO)