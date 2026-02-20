AKTUELNO

Da li je Maja bila sa Desingericom? Ponovo ga vinula u nebesa, pa dala šok odgovor! (VIDEO)

Zapušila Aneli usta!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Maju Marinković koja je progovorila o sukobu sa Aneli Ahmić.

- Kako komentarišeš Aneline tvrdnje da si joj se poverila da si bila sa Desingericom? - upitao je Darko.

- Ovde smo slušali tu priču, za tri godine nikada ništa nije izašlo ili dokazano. On je ortak, drug i jedna velika bratina. Sve što ona priča je izmšljeno - rekla je Maja.

- Je l' ti pričala da njen brat vara ženu - rekao je Darko.

- Da, ona je meni rekla da bi njen brat odlepio za mnom jer ionako vara svoju ženu. Meni je to morbidno da ona svog oženjenog brata namešta meni. Ja kada rasturam, onda rasturam neke dobre brakove da to bude mega i giga, a ne to neke nebitne - rekla je Maja.

- Da li bi se ona pomirila sa Asminom? - upitao je Darko.

- Da, to je najveći problem apsolutno što je on odlepio za mnom. Ja samo mogu da demantujem da mi se sviđa Asmin - rekla je Maja.

Autor: N.Panić

