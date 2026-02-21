AKTUELNO

Domaći

Novo raskrinkavanje Anđela Rankovića: Anita obelodanila nove šok detalje, više očima ne može da gleda bivšeg! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić, TV Pink Printscreen ||

Pukla!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Anitu Stanojlović kako bi progovorila o haosu s Anđelom Rankovićem.

- Da li Anđelo pokušava da se opere od toga što je rekao da će pomoći Bojanu? - upitao je Darko.

pročitajte još

Ona ne može da živi ako nije glavna tema: Luka i Kačavenda unakazili Aneli i raskrinkali njenu sujetu i ljubomoru na Maju Marinković! (VIDEO)

- Nije šija nego vrat. Video je reakciju ukućana i sada se pere, ali to ne može da prođe tako lako. Bojan i ja ne pričamo već šest godina, već se čujemo samo oko deteta i njegova namera je jasna - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Smatraš li da ti je dodelio etiketu loše majke kada je otkrio da si htela da ostaviš dete od pet godina i otišla u šumu? - upitao je Darko.

- Nije mi nalepio etiketu jer ja znam kako dete mene doživljava, voli me najviše na svetu - rekla je Anita.

pročitajte još

STRASTI SE NE SMIRIJU: Anita stavila Luki do znanju da mora da bude po njenom (VIDEO)

- Zbog čega svi pričaju da Luka neće moći da te se reši? - upitao je Darko.

- Luka neće moći da se odvoji od mene nikad, to sam ga upozorila na samom početku. Anđelo od mene nikad nije doživeo kao Luka sem te situacije za Novu godinu - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ispred Paba si zamerila Luki što nije skočio na Anđela, rekla si: ''Kako možeš da ćutiš da nam se drugi podsmevaju. Anđelo je one sezone skakao za mene'' - upitao je Darko.

- Rekla sam to na osnovu toga što me Anđelo stalno ućutkivao, a sada više ne želim da ćutim - rekla je Anita.

- Kako gledaš na to što je Anđelo obelodanio da ti je pozajmio pare za brata? - upitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jako loš čovek, imam potrebu da ispadnem čovek prema svom bratu i pozvala sm njega - rekla je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Je l' sam slobodna? Teodora više ne može očima da gleda Bebicu! (VIDEO)

Zadruga

Besan kao ris: Milan opleo po Luki, ne može da sakrije koliko je razočaran u njega! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da se smiri: Anita ne dolazi sebi nakon haosa sa Anđelom, obelodanila nove detalje (VIDEO)

Zadruga

Više ne može očima da ga gleda? Anita priznala Luki da sumnja u njegove emocije, ne želi ni da ga dodirne! (VIDEO)

Domaći

MA SADA JE DOSTA, RASKIDAMO: Anita stavila tačku na vezu sa Lukom, pa mu poručila kada da napusti zajednički krevet! (VIDEO)

Zadruga

Dođe mi da... Alibaba više ne krije bes prema Aneli, priznao da ne može očima da je gleda! (VIDEO)