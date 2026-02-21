Novo raskrinkavanje Anđela Rankovića: Anita obelodanila nove šok detalje, više očima ne može da gleda bivšeg! (VIDEO)

Pukla!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Anitu Stanojlović kako bi progovorila o haosu s Anđelom Rankovićem.

- Da li Anđelo pokušava da se opere od toga što je rekao da će pomoći Bojanu? - upitao je Darko.

- Nije šija nego vrat. Video je reakciju ukućana i sada se pere, ali to ne može da prođe tako lako. Bojan i ja ne pričamo već šest godina, već se čujemo samo oko deteta i njegova namera je jasna - rekla je Anita.

- Smatraš li da ti je dodelio etiketu loše majke kada je otkrio da si htela da ostaviš dete od pet godina i otišla u šumu? - upitao je Darko.

- Nije mi nalepio etiketu jer ja znam kako dete mene doživljava, voli me najviše na svetu - rekla je Anita.

- Zbog čega svi pričaju da Luka neće moći da te se reši? - upitao je Darko.

- Luka neće moći da se odvoji od mene nikad, to sam ga upozorila na samom početku. Anđelo od mene nikad nije doživeo kao Luka sem te situacije za Novu godinu - rekla je Anita.

- Ispred Paba si zamerila Luki što nije skočio na Anđela, rekla si: ''Kako možeš da ćutiš da nam se drugi podsmevaju. Anđelo je one sezone skakao za mene'' - upitao je Darko.

- Rekla sam to na osnovu toga što me Anđelo stalno ućutkivao, a sada više ne želim da ćutim - rekla je Anita.

- Kako gledaš na to što je Anđelo obelodanio da ti je pozajmio pare za brata? - upitao je Darko.

- Jako loš čovek, imam potrebu da ispadnem čovek prema svom bratu i pozvala sm njega - rekla je Anita.

