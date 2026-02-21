Anita lažirala trudnoću: Anđela pokušavala da uhvati na dete, isplivali skandalozni detalji njenih ucena! (VIDEO)

Drama!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Anđelom Rankovićem o hasu koji poslednjih dana ima sa bivšom devojkom Anitom Stanojlović.

- Posle dve godine sedim na istom mestu i gledam kako priča o meni kao da sam joj uništavao život. Sad joj je i to što sam je branio problem i što sam govorio da ne ulazi u rasprave. Ja sam je savetovao da neke stvari ne izgovara, a sad joj je sve to problem. Ja sam bio na ivici fizčkog kontakta, svađao se sa Terzom, Munjom... Bilo je stvari gde sam joj se našao, nije se dogodilo da sam je ostavio na cedilu za bilo šta. Ona sad hoće da me optuži da sam kriv i da je zbog mene htela da ostavi porodicu, a ona je jedva čekala da pobegne iz Kruševca jer joj je tamo bilo muka. Trebalo je ona da otvori tamo salon, pričali smo ovde kako će da sam bude u vezi dok je u Kruševcu, a sad je priča da je zbog mene htela da ostavi porodicu i dovela je sina. Njoj tamo ništa nije bilo lepo i jedva je čekala da se preseli za Beograd - govorio je Anđelo.

- Kako su se spojila Anita i Tamara? - pitao je Darko.

- Tamara je nju uzela kao projekat dok je bila u "Eliti", nisu se poznavale. Samo neka me ona rešeta... Očekivala je da ću ja da joj kupim telefon jer je ona došla i nabola me u glavu. Je l' trebalo da je veličam? Devojka 29. decembra pravi bilbord da me nije zaboravila, a 31. uleće u lokal, cepa mi kaput od devojke. Mene to izluđuje jer odakle joj potreba mene da uništava samo jer sam otišao? Ja sam njoj rekao da ide na more, da gleda prvo Alekseja, a da ćemo mi ići kasnije kad sve obaveze završim. Mi se posvađamo, a onda bude da će sa drugim momkom da se vidi - govorio je Anđelo.

- On govori da je meni rekao da treba prvo sa detetom da idem, a to nema veze s vezom jer ja to sad kažem i Luki da prvo idem sa detetom. On je rekao da ne može sa mnom na more jer nema mami da kaže sa kim je. Nisam znala da ima novu devojku jer se sve vreme viđao sa Tamarom i govorio je da ga ne zanimaju drzuge devojke i da ne može da mu se digne - rekla je Anita.

- Koliko ste se znale Tamara i ti? - pitao je Anđelo.

- Upoznale smo se kad sam izašla. Neka on pljuje, kome da se dokazujemo? Anđelu Rankoviću? Neka on kaže šta hoće. Majka me je upoznala sa Tamarom i nas dve smo vremenom postale najbolje drugarice. Ako sam najgora psihopata i pravila sam mu pakao od života, zašto mi se pravdao da ništa nije lajkovao i snimao je ekran? Ja sam mu rekla za Novu godinu da kupi telefon i da prestaje svaki problem jer ja nemam pare za bacanje jer imam malo dete - rekla je Anita.

- Znači sve ovo je zbog telefona? Da li je to normalna? Ona mene ucenjuje za telefon - rekao je on.

- Anita, Anđelu si poslala test i rekla da si trudna? - pitao je Darko.

- Uzela sam sliku do drugarice. Htela sam da vidim njegovu reakciju, a bila je nula reakcija i on je to iskulirao. Ja sam to uradila nakon što je rekao da moram da radim test. Nakon toga je ostao sa mnom u odnosu ako ne vidi budućnost sa mnom? - govorila je Anita.

- Ona je sa mnom htela kao sa Lukom, odmah deca i svadba. Ja sam rekao da ćemo biti u vezi, pa kad kreneš da živiš vidiš da li ti odgovara. Ona je meni slala poruke da ide da se vidi sa drugim momkom i da će da se j*be sa drugim - dodao je Anđelo.

Autor: A. Nikolić