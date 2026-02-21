Oni su samo par puta imali odnose: Luka se uživao da odbrani Anitu, šok detaljima krenuo da napada Anđela! (VIDEO)

Ponovo radi isto!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Anđelom Rankovićem.

- Da li ti smeta što Anita želi da te predstavi nasilnikom? - pitao je voditelj.

- Napolju je rekla da ne misli da sam p*der i biseksualac. Svaka njena laž mi smeta, ali svaki moj haos se dešavao oko devojke jer sam svima poskidao ribe. Ona mi je pravila haos zbog devojke, a onda sam ja p*der. Ona će da dobije tužbu, pa neka to dokaže. Smeta mi i da sam nasilnik jer prema njoj nikad nisam bio nasilnik. Smatram da sam joj pomogao više nego bilo ko i naravno da mi smeta jer kome bi bilo prijatno da tako neko izmišlja? Nikad nisam tužakao, ali što se tiče nje hoću. Ja sam njoj samo pomogao u životu - govorio je Anđelo.

- Ona se kaje jer je protraćila devet meseci svog života na tebe. šta ti kažeš na devet meseci svog života? - upitao je Darko.

- Krivim sebe i ovo je moja najveća životna greška. Moja najveća greška je jer sam dopustio sebi da stojim ovde i pričam o njoj - dodao je Ranković.

Darko je pozvao Luku Vujovića da prokomentariše haos Anite i Anđela.

- Mislim da je ozbiljan folirant. Nema šanse da bi on dao pristup devojci koja je bila sa ženom, da sluša kako je bila kombinacija i oralno je zadovoljavala Zolu. Ja takve devojke prihvatam - rekao je Luka.

- Ja sam prihvatio i rekao sam da prihvatam nju najgoru i da hoću da od nje napravim najbolju - rekao je Anđelo.

- Anitu pogađaju Anđelove reči i time pokazauje da ga je volela. Ja sam imao situaciju sa bivšom partnerkom i da je ona htela imali bismo 50 puta, ali smo imali 10 puta odnose, a napolju 100 puta više nego u rijalitiju. Kako je on za dva i po meseca imao pet puta? Ako je toliko voleo i bio zaljubljen i bilo je sjajno, kako to? Pokazao je da ne može da bude da je pazio o njoj u rijalitiju. Meni je neshvatljivo da su oni samo par puta imali odnose - pričao je Luka.

Autor: A. Nikolić