Da smo napolju, ostavila bih ga: Palo priznanje Teodore Delić! Bebicu umalo u grob oterala, ne može očima da ga gleda (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Teodoru Delić kako bi progovorila o odnosu nje i Nenada Macanovića Bebice.

- Teodora do kad ćeš da trpiš Bebicino uhođenje? - upitao je Darko.

- Problem je što on meni konstantno drobi nad glavom i stvarno ispada kao psihopata. Ja razumem da ljudi gledaju svaki moj i Filipov potez, ali mi smo davno stavili tačku na tu priču. Ja i da šetam u kupaćem kostimu vezana s njim, to nema veze kad tu više ništa ne postoji - rekla je Teodora.

- Ja sam pričao da verujem, ali zbog grupa sam skretao pažnju - rekao je Bebica.

- Kako komentarišeš što Nenad s tobom raskida svako malo, a onda trči za tobom? - upitao je Darko.

- Bolesno, to je meni smešno, ali ova dva dana me iscrpeo totalno. Naša veza je užasna, ovo je katastrofa. On meni želi da nabaci osećaj krivice da sam ja kriva što je on udario Uroša. Ja da sam napolju, otputovala bih i završila s tobom, bio bi blok. S obzirom da sam ovde, svaki put poverujem u tvoje laži i manipulaciju i vratim se u taj odnos jer imam emociju prema tebi - rekla je Teodora.

- Šta ako se završi rijaliti za dva dana? - upitao je Darko.

- Onda nismo zajedno - rekla je Teodora.

- Koliko ti ne možeš da smisliš Bebicu kad Filip zove njega da bleji s vama? - upitao je Darko.

- Ispada mi smešno da ga on zove, to mi je bolesno - rekla je Teodora.

- Koliko ti prija Filipova blizina i kakva vam je energija? - upitao je Darko.

- Ne osećam nikakvu energiju, a lisice mi smetaju, Filip mi dečko ne smeta - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić