Zadruga

Uplovili u mirnu luku; Bora Santana neprepoznatljiv! Najnovija dešavanja u odnosu sa Anastasijom šokirala sve (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Niko nije oečkivao da će moći da se smire!

Voditelj Jovan Ilić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Borom Santanom o njihogovom odnosu sa Anastasijom Brčić.

- Bolje se upoznajemo, ona se više opušta i lepo nam je. U rehabu smo, neki period ćemo da budemo tamo jer sam prebacio, ali kad se smire strasti vratićemo se u kuću. Danas mi je rekla da sam dobar kad smo sami i da nikog ne diram prvi. Ja sa ovim ljudima nemam problem. Ona i ja se bolje upoznajemo i top nam je - govorio je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ukućani su komentarisali da je ona previše igrala toplo hladno sa tobom zarad kadra i da nije tako navina? - pitao je Joca.

- Ona meni stalno govori da ne bi poverovala da joj je reko rekao da će u mene da se zaljubi. Ne mislim da se nakačila na mene, iako ja jesam oznat- Ja sam njomm prišao, nisam lik koji pravi scene i da sam uvek u nekoj žiži. Meni je dosadno kad ovde nam igrica - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A. Nikolić

