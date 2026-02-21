AU, KAKVA NOĆ! Asmin i Aneli žestoko udarili na Maju, rat Anđela i Anite se zahuktao, Bebici umalo pozlilo nakon Teodorinog priznanja da bi mu dala ŠUT-KARTU!

Petak je rezervisan za emisiju ''Pitanja novinara''. Pripadnici sedme sile, predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević i Red portala Jovan Ilić - Joca novinar, postavljali su učesncima Elite pitanja tokom čitave noći, a domaćin u studiju bila je voditeljka Ana Radulović.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Maju Marinković koja je progovorila o sukobu sa Aneli Ahmić.

- Majo, puklo je tvoje drugarstvo sa Aneli. Da li smatraš da je ona već neko vreme tražila momenat da se ona s tobom posvađa? - upitao je Darko.

- Sve počinje otkad je Asmin napravio haos za moj doručak. Družila sam se sa rezervom otkad je napravila grešku i mislim da je čekala trenutak da uđe sa mnom u svađu. Danima ide i provocira sve ljude ovde, nisam htela da joj pružim to zadovoljstvo onda sam iznela istinu - rekla je Maja.

- Ona je više puta pričala da je Asmin ne interesuje, zbog čega je onda pukla tikva od tada? - upitao je Darko.

- Ona je neko ko ne može da funkcioniše u rijalitiju bez partnera. Ja s Asminom nemam jednu zajedničku žvaku, tako da joj smeta što mi imamo dobar odnos. Ona je po drugi put inicirala svađu sa mnom, ali nema više spuštanja lopte, idemo do kraja i ko izdrži - rekla je Maja.

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Majom Marinković o njenom sukobu sa Aneli Ahmić.

- Kako komentarišeš Aneline tvrdnje da si joj se poverila da si bila sa Desingericom? - upitao je Darko.

- Ovde smo slušali tu priču, za tri godine nikada ništa nije izašlo ili dokazano. On je ortak, drug i jedna velika bratina. Sve što ona priča je izmšljeno - rekla je Maja.

- Je l' ti pričala da njen brat vara ženu - rekao je Darko.

- Da, ona je meni rekla da bi njen brat odlepio za mnom jer ionako vara svoju ženu. Meni je to morbidno da ona svog oženjenog brata namešta meni. Ja kada rasturam, onda rasturam neke dobre brakove da to bude mega i giga, a ne to neke nebitne - rekla je Maja.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić kako bi progovorila o sukobu s Majom Marinković.

Aneli, rekla si da si je pratila danima? - upitao je Darko.

- Tako je, videla sam da je bila ljubomorna kad sam ja pevala sa Filipom, ona je odletela odmah do Asmina i pevala Stanijinu pesmu. Meni se više isplatilo da sam bila prijatelj s njom nego da mi je ovakva faca i da imam infekcije - rekla je Aneli.

- Kako ti Maja pre deset dana nije bila sutlijašica i ti njoj sve ono što si rekla? - upitao je Darko.

- Ja sam bila iskrena, ali ona je sve pokazala. Ovo što sada pričam o njoj je apsolutno živa istina, devojka danas nije mogla da se digne i jedva mi je došla do lica - rekla je Aneli.

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Aneli Ahmić, koja se bez prestanka prepucavala sa Majom Marinković.

- Neka moji fanovi slikaju lepoticu i lemurijada neka gori - rekla je Maja.

- Verovatno dotični(Filip Car) i ja sad imamo istog lemura. Ja sam ceo dan bila u katastrofalnom raspoloženju jer nisam sa ćerkom, a ona je ustala da me provlači kako sam bila ljubomorna. Ja da se povežem sa Filipom ja bih njega sad zavela jer sam ja svakog muškarca zavela - govorila je Aneli.

- Nije odgovorila na pitanje zbog čega Maja kaže da je loša majka jer je petorica razvlače, pa nema odgovora. Tu su bili Asmin, Filip, Anđelo, Janjuš, a sad se prešaltala i na Viktora - dodala je Maja.

- Ja ću da budem bogougodna. Da li rat mora da bude nekoga da izazivam? Polako, videćete - dodala je Ahmićeva.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Asmina Durdžića kako bi prokomentarisao sukob Maje Marinković i Aneli Ahmić.

- Mislim da su obe iste, sat vremena se nadmeću oko Lemura i koja je bila jača. Ovo je takav blam za dve žene. Maja je dotakla dno sa druženjem Aneli Ahmić, a onda i sa provociranjem pudlice. Ova devojka ima sve sem damskog ponašanja - rekao je Alibaba.

- Da li su Aneli i Maja bile dobre zbog tebe? - upitao je Darko.

- Aneli je zbog toga krenula i da se druži s Majom, ali ne znam što je Maja krenula s njom da se druži. Maja je poludela što je od mene dobila crveni karton, ne dobija reakciju od mene i zato je tako agresivna - rekao je Asmin.

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Luku Vujovića kako bi prokomentarisao karambol koji se dešava između Maje Marinković i Aneli Ahmić.

- Njihov odnos nije bio prirodan i ja sam rekao da su blam nakon svega što sede zajedno. Mislim da je to bilo ko će koga da nadmudri i da ih je spojilo sedenje u ćošku sa Anđelom. Mislim da je u poslednje vreme sve ovo zbog Asmina i Janjuša. Aneli je shvatila da Asmin neće da joj da ni 1% pažnje. Što nju brine što Asmin skače i traži Majin doručak? Ona je imala potrebu da ide za Asminom i govori mu da je blam. Ovo je rivalitet, spominju se stvari od ranije, tu je Filip Car. To su stvari i nisu bitne kad se pogleda kako su imale fejk odnos. Aneli je rekla: "Videla sam Majinu rekaciju kad je došao lemur i kad su stugle torte", znači ona u toj situaciji gleda Majinu rekaciju? - govorio je Luka.

- Njoj je bila bitnija moja reakcija i provokacija nego malenin rođendan - rekla je Maja.

- Mislim da je Aneli posesivna na sve svoje bivše. Aneli je branila Asmina da ljudi hoće da ga diskvalifikuju. Maju sam osudila za Boginju, ali za ovo danas ne jer se ova unosila u facu i to je izazivanje na fizički kontakt. Mislim da Aneli laže da se Maja poveravala jer ne mislim da je glupa da bi se njoj poveravala. Od druženja ništa bilo nije. U ovoj situaciji je jedino ružno gde Maja govori da je Asmin monstrum, on ju je branio, ali ko ga j*be. Aneli je od samog starta govorila da neprijatelje drži bliže od prijatelja. Aneli je izgorela jer Luka nije ušao u priču da budu vezani lisicama i ona ne može da živi da nije glavna tema - pričala je Kačavenda.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Anitu Stanojlović kako bi progovorila o haosu s Anđelom Rankovićem.

- Da li Anđelo pokušava da se opere od toga što je rekao da će pomoći Bojanu? - upitao je Darko.

- Nije šija nego vrat. Video je reakciju ukućana i sada se pere, ali to ne može da prođe tako lako. Bojan i ja ne pričamo već šest godina, već se čujemo samo oko deteta i njegova namera je jasna - rekla je Anita.

- Smatraš li da ti je dodelio etiketu loše majke kada je otkrio da si htela da ostaviš dete od pet godina i otišla u šumu? - upitao je Darko.

- Nije mi nalepio etiketu jer ja znam kako dete mene doživljava, voli me najviše na svetu - rekla je Anita.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Anđelom Rankovićem o hasu koji poslednjih dana ima sa bivšom devojkom Anitom Stanojlović.

- Posle dve godine sedim na istom mestu i gledam kako priča o meni kao da sam joj uništavao život. Sad joj je i to što sam je branio problem i što sam govorio da ne ulazi u rasprave. Ja sam je savetovao da neke stvari ne izgovara, a sad joj je sve to problem. Ja sam bio na ivici fizčkog kontakta, svađao se sa Terzom, Munjom... Bilo je stvari gde sam joj se našao, nije se dogodilo da sam je ostavio na cedilu za bilo šta. Ona sad hoće da me optuži da sam kriv i da je zbog mene htela da ostavi porodicu, a ona je jedva čekala da pobegne iz Kruševca jer joj je tamo bilo muka. Trebalo je ona da otvori tamo salon, pričali smo ovde kako će da sam bude u vezi dok je u Kruševcu, a sad je priča da je zbog mene htela da ostavi porodicu i dovela je sina. Njoj tamo ništa nije bilo lepo i jedva je čekala da se preseli za Beograd - govorio je Anđelo.

- Kako su se spojila Anita i Tamara? - pitao je Darko.

- Tamara je nju uzela kao projekat dok je bila u "Eliti", nisu se poznavale. Samo neka me ona rešeta... Očekivala je da ću ja da joj kupim telefon jer je ona došla i nabola me u glavu. Je l' trebalo da je veličam? Devojka 29. decembra pravi bilbord da me nije zaboravila, a 31. uleće u lokal, cepa mi kaput od devojke. Mene to izluđuje jer odakle joj potreba mene da uništava samo jer sam otišao? Ja sam njoj rekao da ide na more, da gleda prvo Alekseja, a da ćemo mi ići kasnije kad sve obaveze završim. Mi se posvađamo, a onda bude da će sa drugim momkom da se vidi - govorio je Anđelo.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Anđelom Rankovićem.

- Da li ti smeta što Anita želi da te predstavi nasilnikom? - pitao je voditelj.

- Napolju je rekla da ne misli da sam p*der i biseksualac. Svaka njena laž mi smeta, ali svaki moj haos se dešavao oko devojke jer sam svima poskidao ribe. Ona mi je pravila haos zbog devojke, a onda sam ja p*der. Ona će da dobije tužbu, pa neka to dokaže. Smeta mi i da sam nasilnik jer prema njoj nikad nisam bio nasilnik. Smatram da sam joj pomogao više nego bilo ko i naravno da mi smeta jer kome bi bilo prijatno da tako neko izmišlja? Nikad nisam tužakao, ali što se tiče nje hoću. Ja sam njoj samo pomogao u životu - govorio je Anđelo.

- Ona se kaje jer je protraćila devet meseci svog života na tebe. šta ti kažeš na devet meseci svog života? - upitao je Darko.

- Krivim sebe i ovo je moja najveća životna greška. Moja najveća greška je jer sam dopustio sebi da stojim ovde i pričam o njoj - dodao je Ranković.

Milena Kačavenda dobila je reč od voditelja Darka Tanasijevića kako bi prokomentarisala Anđela Rankovića.

- Za ovo za šta smo j*bali mamu Matoroj u sedmici, uradio je isto i sad bi da se izvuče, pa zato i plače na intervjuima. Posebno me iritira kad kaže: ''Kad si sve to mislila o meni, što si htela da se j*beš?''. Dođosmo do toga da je Anđelo indirektno priznao da je bio fejk sa Anitom, kraj priče. On govori o s*ksu napolju i pokušaju njenog ubistva, što bih ja njemu verovala? Anita i prizna nešto, a ovaj čovek neće ništa. Trebate da donesete oreol ovom dečku da priđem da mu se priklonim. Sve nas zove alkoholičarkama, a videla sam kako miksa pića dok sam bila trezna - rekla je Milena.

- Matora kakav je tvoj zaključak što se tiče ove priče? - upitao je Darko.

- Ja sam ta koja sam pričala istinu, a od mene su se svi ograđivali. Kada si svoj i pričaš istinu, nikad ti niko ništa ne može. Ja mogu sada da pričam da Anđelo hoće da rasturi vezu Luke i Anite, ali ja to ne radim već sam u sedmici - rekla je Matora.

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Nenada Macanovića Bebicu kako bi u emisiji "Pitanja novinara" rekao kako se oseća dok su Teodora Delić i Filip Đukić vezani lisicama i komentarisao ceo haos koji imaju zbog toga.

- Ja ne propušam nijednu sitnicu i onda preterujem. Danas sam prestao i ništa me ne zanima. Neću da gledam šta se dešava i šta radi. Ja sam pratio do poslednjeg detalja, a sad neću više ništa da gledam - rekao je on.

- Zbog čega se u vezi osećaš kao ker? - pitao je Darko.

- Rekao sam to više puta jer se tako osećam. Oni su kao vezani, a ja idem za njima. Ja sam njoj rekao da vodi računa kako sedi i da li komunicira sa njim. Rekao sam da mi smeta da nosi takve majice dok je na zadatku. Meni ove stvari stvarno smetaju i da ćutim ne mogu. Meni bi bilo bolje da sam ćutao kao Viktor i Sofija - odgovorio je Bebica.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Teodoru Delić kako bi progovorila o odnosu nje i Nenada Macanovića Bebice.

- Teodora do kad ćeš da trpiš Bebicino uhođenje? - upitao je Darko.

- Problem je što on meni konstantno drobi nad glavom i stvarno ispada kao psihopata. Ja razumem da ljudi gledaju svaki moj i Filipov potez, ali mi smo davno stavili tačku na tu priču. Ja i da šetam u kupaćem kostimu vezana s njim, to nema veze kad tu više ništa ne postoji - rekla je Teodora.

- Ja sam pričao da verujem, ali zbog grupa sam skretao pažnju - rekao je Bebica.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji " Pitanja novinara" pričao je sa Filipom Đukićem o njegovom odnosu sa Teodorom Delić.

- Ako počnemo od nekih banalnih stvari do odabranih gledam da izađem u susret i njemu i njoj. Ne prija mi da slušam neke stvari. On hoće da spreči neke stvari, a dovodi do toga da se još više komentarišu - pričao je Filip.

- Do koje mere si pozitivno uticao na Teodoru? - pitao je Darko.

- Ne vidim da je ona srećna, niti da sam ja, ali svako ima pravo da vidi stvari kako želi. Znam kako se ja osećam - rekao je on.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Ivana Marinkovića koji je prokomentarisao Filipa Đukića i Teodoru Delić.

- Posle one situacije smo sinoć svi analizirali šta se dešavalo, a Teodora je sinoć rekla šta misli. Ona se sinoć tresla i rekla je: ''Ja se plašim za Filipa'', tako da joj to nesvesno izleti. Ti si Teodoru malo ohrabrio načinom pitanja i ona je onda ovako pričala. Ona mora hitno da izađe iz ovoga jer je on neće ostaviti. Ovaj čovek je nju unkazio, ona više apsolutno ne postoji. Ja se radujem kao malo dete kada vidim tračak nade da se ona od njega izvuče - rekao je Ivan.

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je Milenom Kačavendom o haosu koji je danas tokom celog dana imala sa Mikijem Dudićem.

- Zbog čega si se smrtno uvredila kad je Miki rekao da će možda on tebe da opali? - pitao je Darko.

- Nikad se tako nismo šalili, danas sam bila na ivici da napravim haos. Ja sam kuvala palentu, on stoji i kako pućka pomerila sam se i on je rekao: "Pazi da mi ne spališ mošnice". Ja sa njim nemam takav odnos. Ja sam mu rekla da za crnim stolom ima te mentolke, pa sa njima. Ja znam da smo kadrirani i da sa mnom tu vrstu razgovora i šale ne može da ima. Ja se njemu nisam nijende sekunda na takakv način obratila. Ja se nisam udala za njega, nego nas je Veliki šef vezao. Rekla sam mu da mi se više ne obraća - rekla je Milena.

- Miki, kakvog je ukusa Milenina pica? - pitao je voditelj.

- Zabranio mi je doktor, izvadio sam zub - rekao je Miki.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Marka Janjuševića Janjuša kako bi prokomentarisao Milenu Kačavendu.

- Milena je sve ovo isto radila sa Samirom, apsolutno sve isto. Njoj smetaju Mikijeve fore, a drpala se tamo s njim u krevetu. Ona se nije nasmejala iskreno otkad je ušla u ovaj rijaliti, a na silu se danas posvađala sa Mikijem - rekao je Janjuš.

- Koliko si ti ljubomoran - rekla je Milena.

- Kako da ne, dečko je previše fin prema njoj i kulturan. Žena je bolesna, ona ne dozvoljava da iko kaže bilo šta. Smučila mi se žena sa ponašanjem, toliko si postala negativna i prgava. Maltretiraš momka ovde, žena se istripovala. Odjednom ti je dunulo kao da se ti naljutiš, a sećaš se šta sam ja njoj sve govorio. Spominje mi Draganu svaki dan, po ceo Božiji dan - rekao je Janjuš.

- Znaju gledaoci da ja sa dotičnim ne razgovaram - rekla je Milena.

Voditelj Jovan Ilić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Minom Vrbaški i Viktorom o problemima koje imaju i žestokim svađama koje su se dešavale poslednjih nekoliko dana.

- Sinoć si plakala ponovo, kakva je sad situacija? - pitao je Joca.

- Imali smo sinoć razgovor i pokušavala sam da objasnim kako ja gledam stvari i šta meni smeta. Danas kad sam došla nas dvoje smo normalno funkcionisali. U poslednje vreme sam previše osetljiva, na polovini smo rijaltija i velika mi je tenzija. Sitne čarke i rasprave naprave nama problem, a mi nemamo problem. Bila sam osetljiva i kad se zaljubim želim da je neko non stop uz mene. Drugi ljudi misle da je on hladan. Želim samo da proba da iskalkuliše ono što ja želim - rekla je Mina.

- Ja kad vidim da njoj nešto nije šala ja to ne radim, ali kad vidim da joj to odgovara ne vidim problem. Ona meni kaže da me je testirala- Ja ako ne vidim njenu prirodnu reakciju naravno da ću da nastavim sa šalom - rekao je Viktor.

Voditelj Jovan Ilić u emisiji "Pitanja novinara" razgovarao je sa Borom Santanom o njihogovom odnosu sa Anastasijom Brčić.

- Bolje se upoznajemo, ona se više opušta i lepo nam je. U rehabu smo, neki period ćemo da budemo tamo jer sam prebacio, ali kad se smire strasti vratićemo se u kuću. Danas mi je rekla da sam dobar kad smo sami i da nikog ne diram prvi. Ja sa ovim ljudima nemam problem. Ona i ja se bolje upoznajemo i top nam je - govorio je Bora.

- Ukućani su komentarisali da je ona previše igrala toplo hladno sa tobom zarad kadra i da nije tako navina? - pitao je Joca.

- Ona meni stalno govori da ne bi poverovala da joj je reko rekao da će u mene da se zaljubi. Ne mislim da se nakačila na mene, iako ja jesam oznat- Ja sam njomm prišao, nisam lik koji pravi scene i da sam uvek u nekoj žiži. Meni je dosadno kad ovde nam igrica - rekao je Bora.

Filip Đukić i Miki Dudić udruženim snagama su kukali zbog zadatka ljubavne lisice.

- Pa i da si za jaknu vezan teško je, ne možeš da p*dneš što ti kažeš - rekao je Miki.

- Ma i da si za svoju ribu vezan... Još par dana - dodao je Đukić.

- Ti si se nad*kao na mene zbog Milene i zato sam ti to rekla - govorila je Teodora.

