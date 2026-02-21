VRELO, VRELIJE, STANIJA DOBROJEVIĆ! Pokazala zanosno telo na luksuznoj jahti, pa stavila svima do znanja da je otvorila NOVO životno poglavlje! Asmin definitivno precrtan?! (FOTO)

Crno na belo!

Život Stanije Dobrojević nakon raskida sa aktuelnim učesnikom ''Elite 9'', Asminom Durdžićem pod budnim je okom javnosti već mesecima unazad. Ona svojim objavama na njenom zvaničnom Instagram profilu izaziva veliku pažnju, te svakodnevno prikazuje kako njen život teče, kako na poslovno, tako i na privatnom planu.

Ona je objavila niz fotografija i snimaka sa seta za njenu novu kampanju, povodom brenda luksuzne sportske opreme koji je nedavno lansira, a snimanje je obavljeno na jednoj jahti.

Najveću pažnju skrenuo je opis na jednog fotografiji, gde je jasno svima stavila do znanja da diše punim plućima i da ja spremna za sve novo što dolazi.

- Novo poglavlje je otključano - napisala je Stanija.

Autor: S.Z.