AKTUELNO

Domaći

VRELO, VRELIJE, STANIJA DOBROJEVIĆ! Pokazala zanosno telo na luksuznoj jahti, pa stavila svima do znanja da je otvorila NOVO životno poglavlje! Asmin definitivno precrtan?! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije ||

Crno na belo!

Život Stanije Dobrojević nakon raskida sa aktuelnim učesnikom ''Elite 9'', Asminom Durdžićem pod budnim je okom javnosti već mesecima unazad. Ona svojim objavama na njenom zvaničnom Instagram profilu izaziva veliku pažnju, te svakodnevno prikazuje kako njen život teče, kako na poslovno, tako i na privatnom planu.

Foto: Instagram.com

Ona je objavila niz fotografija i snimaka sa seta za njenu novu kampanju, povodom brenda luksuzne sportske opreme koji je nedavno lansira, a snimanje je obavljeno na jednoj jahti.

Foto: Instagram.com

Najveću pažnju skrenuo je opis na jednog fotografiji, gde je jasno svima stavila do znanja da diše punim plućima i da ja spremna za sve novo što dolazi.

Foto: Instagram.com

- Novo poglavlje je otključano - napisala je Stanija.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ekskluzivno: Pink.rs u posedu dokaza da je Stanija zaista lumpovala na žurki sa Paris Hilton! (FOTO)

Domaći

Pink.rs u posedu važnih prepiski: Evo šta je Asmin saznao od Aneline prijateljice o AFTERU i tvrdnjama da je NIJE ZANIMALA mala Nora (FOTO)

Domaći

EKSKLUZIVNO: Pink.rs u posedu vrućih prepiski, ovako je Anđelo muvao Kačavendu (FOTO)

Domaći

Hitan demant: Iako je Aneli tvrdila da je Asmin otišao za Majami i ostavio nju i Noru bez dinara, ovi DOKAZI govore suprotno! (FOTO)

Domaći

'NE DA MI DA VIDIM DETE!' Asmin za Pink.rs otkrio koje je sve poklone poslao ćerki za rođendan, pa opleo po Siti Ahmić: Ako mi dostavi DOKAZ u koji v

Domaći

ISPLIVALI DOKAZI! Luka ponovo uhvaćen u LAŽI: Nakon što nije smeo da se suoči sa Asminom pre Elite 9, prijavio ga policiji, pa sve porekao (FOTO)