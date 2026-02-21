Aneli je majka moja unuke: Asminov otac Mustafa stao na stranu bivše snajke, otkrio da će je uvek podržavati u jednoj stvari

Otac akutlenog učesnika Elite 9, Asmina Durdžića, Mustafa, često komentariše situacije u Eliti, pa se često i nalazi na meti osuda.

Nakon sukoba koji su imale Aneli Ahmić i Maja Marinkovića a u sve se umešao i Asmin, Mustafa se danas oglasio na svom Fejsbuk profili i obratio fanovima njegovog sina, te ih je zamolio da ga razumeju:

- Hvala svima koji podržavaju Asmina, i molim vas da se ne ljutite na mene ako sam ponekad na strani Aneli Ahmić. Aneli je majka moje unuke Nore, a ja iz ljubavi prema Nori ne mogu i ne želim da mrzim njenu mamu. Uvek ću je podržati kada je nepravda u pitanju, to je jednostavno istina mog srca - napisao je Mustafa.

Autor: N.B.