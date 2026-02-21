AKTUELNO

Domaći

Aneli je majka moja unuke: Asminov otac Mustafa stao na stranu bivše snajke, otkrio da će je uvek podržavati u jednoj stvari

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Privatna arhiva ||

Otac akutlenog učesnika Elite 9, Asmina Durdžića, Mustafa, često komentariše situacije u Eliti, pa se često i nalazi na meti osuda.

Nakon sukoba koji su imale Aneli Ahmić i Maja Marinkovića a u sve se umešao i Asmin, Mustafa se danas oglasio na svom Fejsbuk profili i obratio fanovima njegovog sina, te ih je zamolio da ga razumeju:

Foto: Pink.rs

- Hvala svima koji podržavaju Asmina, i molim vas da se ne ljutite na mene ako sam ponekad na strani Aneli Ahmić. Aneli je majka moje unuke Nore, a ja iz ljubavi prema Nori ne mogu i ne želim da mrzim njenu mamu. Uvek ću je podržati kada je nepravda u pitanju, to je jednostavno istina mog srca - napisao je Mustafa.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Facebook Printscreen

Autor: N.B.

#ANELI AHMIĆ

#Asmin Durdžić

#ELITA

#Mustafa Durdžić

#oglašavanje

#pomirenje

POVEZANE VESTI

Domaći

Asminov otac Mustafa dao oglas, traži novu snaju: Da nas ne tuče, da se bar nekad očešlja i da nije trudna!

Domaći

STAO NA PUT LAŽIMA! Mustafa Durdžić progovorio o žestokoj svađi Aneli i Asmina na dan svadbe: Oštro demantovao da je Alibaba želeo da naudi ćerki i Ah

Domaći

OVO JE DEFINITIVNI KRAJ NAŠIM ŽELJAMA DA POMOGNEMO! Mustafa Durdžić otvorio dušu: Znali smo da Nora kod Ahmića nema uslove za život na kakav je navikl

Domaći

STANIJA BESNA KAO RIS! Hitno oglašavanje za Pink.rs nakon što ju je Alibabin otac Mustafa ispljuvao na mrežama: Skinuli su masku, TEK ĆU PROGOVORITI!

Domaći

ŠOK PREOKRET! Alibabin otac Mustafa odjavio Staniju, ZGROZILA GA svojim postupkom: Ta starleta je moje veliko razočaranje!

Domaći

MUSTAFA STAO UZ ANELINU LJUTU RIVALKU! Asminov otac BRANI Enu Čolić i hvali je na sva usta, uporedio je sa Stanijom Dobrojević: Narod je MRZI zbog nje