SUZA I SMEHA, BILO JE SVEGA! Bora i Anastasija se prisetili najlepših i onih manje lepih trenutaka iz svog odnosa, ona PREBLEDELA od sramote zbog pojedinih delova! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Retrospektiva njihove ljubavi!

Voditeljka Maša Mihailović ušla je u Belu kuću, te je učesnicima Elite predočila na da će učesnici danas gledati lubavnke klipove.

Foto: TV Pink Printscreen

Prvi klip koji su učesnici danas videli, bio je klip Anastasije Brčić i Bore Santane. Tokom gledanja klipa, njih dvoje su imali osmehe na licima. Oni su se prisetili svojih lepih trenutaka, te su po strani ostavili sve loše trenutke, kojih je poprilično bilo u poslednje vreme.

- Joj, čoveče. Ma...blam. Blam, kuku, baš blam. Meni je ovo strašno, kakav blam - kazala je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

