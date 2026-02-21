BOLJE BI BILO DA SMO OSTALI DRUGOVI! Terza i Mina jednoglasno istakli da je njihova veza bila PROMAŠAJ! (VIDEO)

Prisetili se svoje veze!
Učesnici Elite imali su priliku u narednom video klipu da se prisete ljubavi Mine Vrbaški i Borislava Terzića Terze.
- Bolje bi bilo da smo ostali drugovi. Kao drugari bi bolje funkcionisali. Nismo mi ni bili u nekom ozbiljnom odnosu. Ja sam svakako i tada imao emocije prema Sofiji - kazao je Terza.
- Upravo tako. Oboje smo sada u srećnim vezama, lepo nam je - dodala je Mina.
- Nemam nikakav problem sa ovim odnosom, iskreno. Šta je bilo bilo je - kazala je Sofija.
Autor: S.Z.