BOLJE BI BILO DA SMO OSTALI DRUGOVI! Terza i Mina jednoglasno istakli da je njihova veza bila PROMAŠAJ! (VIDEO)

Prisetili se svoje veze!

Učesnici Elite imali su priliku u narednom video klipu da se prisete ljubavi Mine Vrbaški i Borislava Terzića Terze.

- Bolje bi bilo da smo ostali drugovi. Kao drugari bi bolje funkcionisali. Nismo mi ni bili u nekom ozbiljnom odnosu. Ja sam svakako i tada imao emocije prema Sofiji - kazao je Terza.

- Upravo tako. Oboje smo sada u srećnim vezama, lepo nam je - dodala je Mina.

- Nemam nikakav problem sa ovim odnosom, iskreno. Šta je bilo bilo je - kazala je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.