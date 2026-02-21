AKTUELNO

Zadruga

LJUBAVNI TERAPEUT! Dača rešio da predoči Vikotoru greške u odnosu sa Minom! Nazvao ga MANIPILATOROM! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Dača Virijević detaljni je iznanalizirao odnos Mine Vrbaški i Viktora Gagića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Viktore, ti Mini stalno prebacuješ kad ja prokomentarišem vaš odnos i kažeš ''e, to je tvoj drug'' - rekao je Dača.

- Ne, to nije tako - kazao je Viktor.

- Ja ću da kažem iskreno šta imam, ali nema ljutnje. Mislim da si ti vešt manipulator - kazao je Dača.

- Da sam manipulator, imao bih zamerke na Minino ponašanje, ne bih joj dao da se odvoji od mene uz to. Ona ima svu slobodu ovog sveta - kazao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti napadaš Minu i kad znaš da si kriv - rekao je Dača.

- Ne, ja sam samo rekao Mini ''što si sa mnom, ako ti je pored mene loše'' - kazao je Viktor.

- Rekao si mi to u više navrata - kazala je Mina.

- Koristiš svoju muškost na pogrešan način. Kada ti nešto ne odgovara, ti odmah kreneš da se dereš na ljude - kazao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

