Osvanula ŠOK poruka na Anitinom profilu: Tamara se obratila svima, pa spomenula i Aleksejevog oca (FOTO)

Anitina drugarica i PR menadžerka Tamara Radoman, kako je Anita u više navrata otkrila, ima Anitin telefon te je jasno da joj ona vodi i društvene mreže, a sada se putem njenog instagram profila obratila pratiocima šok porukom, a ovom prilikom je spomenula i oca Anitinog sina, Alekseja, Bojana!

Anita, naime, već danima ratuje u Beloj kući sa Anđelom Rankovićem, svojim bivšim dečkom, te tako pljušte skoro svakodnevno teške uvrede i optužbe, kao i prljav veš, kada je reč o njihovom ljubavnom odnosu koji se završio nakon "Elite 7" u kojoj je ona odnela pobedu.

U ovim svim svađama, Anita često ume da pozove svoju PR menadžerku i drugaricu Tamaru Radoman, kod koje se nalazi Anitin telefon, pa samim tim i Instagram profil, da objavi dokaze koje ona poseduje protiv Anđela, a sada je Tamara rešila da se obrati svim pratiocima sa važnom porukom u kojoj je spomenula i Bojana, oca Anitinog sina Alekseja, a kog Anđelo veoma često spominje u rijalitiju tokom svađa.

- Još jednom obaveštavamo sve Anitine stranice da je zabranjeno kačenje Aleksejevih slika na svojim storijima ili profilima!!! To je Anitina želja kao i želja Aleksejevog oca. Samo ovaj profil zvanični Anitin može kačiti i objavljivati slike i snimke deteta - napisala je Tamara na Anitinom instagram profilu.

Autor: Nikola Žugić