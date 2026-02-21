Alibabini udaraju nikad jače! Udarili na lik i delo Maje Marinković: Objavili njene 'rane radove', pozeleneće ako ovo vidi (FOTO)

Maja Marinković, aktuelna učesnica "Elite 9", nedavno je ušla u žestok verbalni okršaj sa Asminom Durdžićem, poznatijim kao Alibabom, pa mu je tako izrekla da je "otac monstrum", zbog čega se kasnije izvinila, a preko čega on, kako kaže, ne može da pređe jer nije iskreno.

No, međutim, na njegovom Instagram profilu se njegova podrška ne šali, s obzirom na to da već danima unazad šeruju Majina najskandaloznija izdanja tokom boravka u Beloj kući.

Alibabina podrška, naime, rešila je da ne časi časa, te su ušli u otvoreni rat sa podrškom Maje Marinković, sa kojom je Asmin bio veoma blizak prethodnih nekoliko meseci, te je čak i priznao da mu je Marinkovićeva jedna od najlepših i najzgodnijih, zbog čega mnogi misle da je zaljubljen upravo u drugaricu njegove bivše devojke Stanije Dobrojević.

No, kako su ušli u sukob koji, kako je Alibaba više puta istakao, ne planira da produbljuje, ali ni da oprosti Maji, njegova podrška rešila je da kompletno uništi Majin lik i delo, pa su tako počeli da objavljuju njene tzv. "rane radove", tačnije njene fotografije i snimke iz prethodnih sezona u kojima je Maja učestvovala. Neki od njih, čekaju vas u galeriji ispod:

Autor: Nikola Žugić