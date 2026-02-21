AKTUELNO

Domaći

Alibabini udaraju nikad jače! Udarili na lik i delo Maje Marinković: Objavili njene 'rane radove', pozeleneće ako ovo vidi (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, TV Pink Printscreen, Instagram.com ||

Maja Marinković, aktuelna učesnica "Elite 9", nedavno je ušla u žestok verbalni okršaj sa Asminom Durdžićem, poznatijim kao Alibabom, pa mu je tako izrekla da je "otac monstrum", zbog čega se kasnije izvinila, a preko čega on, kako kaže, ne može da pređe jer nije iskreno.

No, međutim, na njegovom Instagram profilu se njegova podrška ne šali, s obzirom na to da već danima unazad šeruju Majina najskandaloznija izdanja tokom boravka u Beloj kući.

Foto: Pink.rs

Alibabina podrška, naime, rešila je da ne časi časa, te su ušli u otvoreni rat sa podrškom Maje Marinković, sa kojom je Asmin bio veoma blizak prethodnih nekoliko meseci, te je čak i priznao da mu je Marinkovićeva jedna od najlepših i najzgodnijih, zbog čega mnogi misle da je zaljubljen upravo u drugaricu njegove bivše devojke Stanije Dobrojević.

No, kako su ušli u sukob koji, kako je Alibaba više puta istakao, ne planira da produbljuje, ali ni da oprosti Maji, njegova podrška rešila je da kompletno uništi Majin lik i delo, pa su tako počeli da objavljuju njene tzv. "rane radove", tačnije njene fotografije i snimke iz prethodnih sezona u kojima je Maja učestvovala. Neki od njih, čekaju vas u galeriji ispod:

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

HOĆU DA SE KECAMO ISPRED NJE! Dača otkrio da Luka želi odnose sa Anitom, a da ih Aneli GLEDA IZ PRVOG REDA! (VIDEO)

Domaći

Skandal! Uroš Stanić objavio Alibabin intimni snimak i salvu uvreda: Nek ti Stanija kupi vibrator da se smiriš!

Domaći

Maja Marinković pukla 20.000 evra za Dubai, a onda je na nju oko bacio bogataš: Utrošio pravo bogatstvo samo da bi joj izmamio osmeh

Domaći

Isplivala Alibabina nikad viđena fotka: Imao je tada dosta manje godina, a izgledao je POTPUNO DRUGAČIJE (FOTO)

Domaći

Žestoka kazna za Radu Todorović! Veliki šef doneo HITNU ODLUKU zbog zverskog napada na Ivana Marinkovića!

Domaći

ŠOKIRALA SVE: Vanja Živić smanjila implante, odučila se na promenu, a svi se pitaju ZBOG ČEGA