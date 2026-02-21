NE ZNAM ŠTA JE KOŠTA DA RASKINE: Bivša zadrugarka oštro prokomentarisala odnos Bebice i Teodore, a evo šta kaže o emocijama Filipa Đukića (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošća voditeljskog para Stefana Miloševića Pande i Stefana Kandića Kendija bila je Sofija Una Manić.

Sofija je prokomentarisala brojna aktuelna zbivanja među učesnicima, te je otkrila svoj stav o svim temama.

Kako gledaš na odnos Teodore i Filipa?

- Milim da samo nema povratnu od Filipa, da je to najveći problem. Ako joj ne odgovara Bebica, čak i da nema Filipa, ne znam šta je košta da raskine. Da sam na njenom mestu, ostavila bih Bebicu. Verovatno Teodoro ima neku emociju prema Bebici, a govori da ima samo prolaznu strast prema Filipu. Što se mene tiče, smatram da se ona pribojava možda da ostavi Bebicu, da je ljudi ne bi osudili zbog toga.

Zbog čega misliš da Filip nije zauzeo stav i stao iza Teodore?

- Filipovo srce najpre mislim da je kod te neke devojke spolja, o kojoj se toliko spekuliše. Ne mislim da ima emocije prema nekoj učesnici u Eliti, nije pokazao ništa što može da nasluti da je neko iskreno naklonjen.

Kako misliš da će se dalje odvojati sutuacija između Filipa, Teodore i Bebice?

- Ne znam, deluje mi kao da situacija može da se preokrene u bilo kom trenutku, a da li će se to desiti, to ne znam.

Autor: S.Z.