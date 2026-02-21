AKTUELNO

Domaći

NE ZNAM ŠTA JE KOŠTA DA RASKINE: Bivša zadrugarka oštro prokomentarisala odnos Bebice i Teodore, a evo šta kaže o emocijama Filipa Đukića (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošća voditeljskog para Stefana Miloševića Pande i Stefana Kandića Kendija bila je Sofija Una Manić.

Sofija je prokomentarisala brojna aktuelna zbivanja među učesnicima, te je otkrila svoj stav o svim temama.

Foto: RED TV Printscreen

Kako gledaš na odnos Teodore i Filipa?

- Milim da samo nema povratnu od Filipa, da je to najveći problem. Ako joj ne odgovara Bebica, čak i da nema Filipa, ne znam šta je košta da raskine. Da sam na njenom mestu, ostavila bih Bebicu. Verovatno Teodoro ima neku emociju prema Bebici, a govori da ima samo prolaznu strast prema Filipu. Što se mene tiče, smatram da se ona pribojava možda da ostavi Bebicu, da je ljudi ne bi osudili zbog toga.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, E-Stock/Časlav Vukojičić, Pink.rs

Zbog čega misliš da Filip nije zauzeo stav i stao iza Teodore?

- Filipovo srce najpre mislim da je kod te neke devojke spolja, o kojoj se toliko spekuliše. Ne mislim da ima emocije prema nekoj učesnici u Eliti, nije pokazao ništa što može da nasluti da je neko iskreno naklonjen.

Kako misliš da će se dalje odvojati sutuacija između Filipa, Teodore i Bebice?

- Ne znam, deluje mi kao da situacija može da se preokrene u bilo kom trenutku, a da li će se to desiti, to ne znam.

Foto: RED TV Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

