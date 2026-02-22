SUPRUGA I JA SMO PLAKALI JER... Mustafa Durdžić otvoreno progovorio o odnosu Aneli i Asmina, priznao da pati jer su ratovali na dan Norinog rođendana, pa spomenuo Maju (VIDEO)

U emisiju ''Pitam za druga'', telefonskim putem uključio se otac aktuelnog učesnika ''Elite 9'', Asmina Durdžića, Mustafa Durdžić.

On je prokomentarisao najaktuelnija dešavanja u Beloj kući.

Mustafa, ajde da počnemo od Norinog rođendana. Zamerili ste Asminu jer bar tog dana sa Aneli nije zakopao ratne sekire.

- Zamerio sam i Aneli i Asminu. Torte su trebale da budu jedna pored druge, da jedno pored drugog čestitaju rođendan Nori. Supruga i ja smo plakali dok smo gledali da ona sedi na jedno strani, a on na drugoj. To je poražavajuće. Veoma mi je žao zbog toga. Žao mi je jer njih dvoje nisu više poradili na svom odnosu tog dana. Da zagrljeni čestitaju rođendan. Da su to uradili, Nora bi se verovatno nasmejala i bila srećna.

Koliko vam je bilo teško tog dana, jer Noru niste dugo videli, ona je sa Grodicom slavila rođendan.

- Ja se zahvaljujem gospodinu koji je Nori odneo poklone. Impresioniran sam, očaran sam njenom lepotom. Žao mi je najviše jer Nora nije pored svojih roditelja. Ovaj rođendan slavi bez njih, to mi je najžalije.

Zašto su Asmin i Aneli sve dalji i dalji jedno od drugog?

- Kod njih dvoje se svodi sve na neka materijalna dokazivanja. Dete treba da ih spaja, a ne da ih razdvaja. Njih treba neki psiholog da posavetuje u kom smeru treba da krenu, kada je reč o njihovom odnosu. Dete treba uskoro da krene u školu, da se dogovore oko nekih stvari koje su važne. Mala je veoma vezana za Asmina. Bila je vezana i za nas. Meni je veoma drago da je Nora kod bake, one mogu samo da vole i da žele dobro dete. Međutim, mislim da je loše da dete ne ide u vrtić. Nora će trpeti velike posledice zbog odnosa Asmina i Aneli.

Aneli i Asmin spominju da će ići na sud, kako gledate na to?

- Ja ne podržavam da se dete odvoji od mame, mora da ima mamu i tatu. Svi znamo da dete ima najbolje uslove u Austriji, to je tako. Ja samo želim da znam kako je detetu. Ne želim da dete ide od ''tate do tate''. Socijalno u Sarajevu nije uspelo da mi pronađe Noru, verujem da se dete nalazi u Dubrovniku. Ona nigde ne može da dobije pasoš, nego ovde kod nas u Austriji. Mi svi volimo Noru, kao što i Grofica voli svoju unuku, to je činjenica.

Da li ste u sukobu Maje i Aneli, stali na Anelinu stranu?

- Da, jesam, tako je. Teško mi je jer Asmin nije stano na Anelinu stranu, jer je ona stala uz njega kada su svi stali protiv njega, jer je ona ipak majka njegovog deteta. Mora da zašttiti ženu koja mu je rodila dete, to je govor moje duše i mog razuma. Aneli jeste mene vređala i svašta mi je izgovorila, ali ipak je majka mog unučeta. Ona misli da ja nju mrzim, ali nije me shvatika na pravi način, to je tako.

Kako vam se čini sada Maja Marinković?

- Maja je jedna prelepa i prezgodna devojka, ja sam upoznao njenog oca Takija, imam samo reči hvale. Mislim da ona nije za njega, ali nije ni Asmin za nju, ja to iskreno kažem. Imam osećaj da ne bi funkcionisali u odnosu.

