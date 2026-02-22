Preko noći se promenila! Aneli u nekoliko poteza postavila Maju na svoje mesto, pa se zbog Asmina rasula na komade: Kako si lep večeras kao nekad! (VIDEO)

anli postala bogougadna

Takmičari Elite 9 večeras nominuju Maju Marinković i Asmina Durdžića, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić.

- Prvo da joj vratim njen šejker pošto si mi ga prebacivala više puta. Vratiću ti lemura jer pripada tebi, a ja imam svog Stiča. Meni kao da se mozak promenio, odlučila sam da budem bogougodna. Bila sam iskrena u našem prijateljstvu što sam ti i dokazala na suđenju, kada sam uvijala malo, a jednu tužbu sam odgodila. Pošto se desilo šta se desilo sudiću se sa njom. Bila sam iskrena, ali nisam bila sto posto sigurna u nju da me neće izdati i prodati jer sam osetila dozu ljubomore. Ona voli da omalovažava žene u kojima vidi konkurenciju. Pošto mi nikad nisi rekla da sam beton liga znači da sam ti konkurencija. Kolio god se trudiš da moj izgled i moju porodicu skrnaviš - ne možeš. Ja sam samo hvalila svog brata, jer on izgleda kao muškarčina. Rekla sam ti da ćemo ići u Sarajevo i Budvu, ali moraš da znaš da je mene to prošlo. Ti si osoba koja bi me prodala tako lako kao što si počela odmagh da iznosiš stvari koje smo nas dve pričale. Nismo mi ništa strašno pričale da bi se moglo odati. Ponovo si pokazala nemoć prema meni. Ja sam svake godine sve lepša i lepša! Ja osećam da ću biti pobednica ove godine. I Ena je bila ljubomorna na mene prošle sezone jer je Peja rekao da sam mu ja najzgodnija. Mene ovde nijedan muškarac ne zanima! Ti vrtiš pet rečenica u krug institucijo. Meni je drago da sam te malo probudila i aktivirala. Što se jaja tiče ja ih prepuštam tebi. Ja ću upoznati pravog lemura, a ne stiča. Možda te pozovemo i možda nas on nekad izmiri. Jako si kvarna, imaš neke dobre osobine. Mislim da time što govoriš da si najlepša i najelokventnija lečiš svoje komplekse jer si nesigurna u sebe - rekla je Aneli, nakon čega se osvrnula na Asmina:

- Kako si lep večeras, kao nekad! On i ja smo ovde sve ispričali, neću puno dužiti. Sve što sam pričala ovde je živa istina. Ušla sam kao povređena žena. Nikad ne bih ušla da me svako jutro nije zvao iz Majamija kad je Stanija išla na jogu. Ja nikako nisam spavala zbog njihovih slika. On je mene u studiju omalovažavao kako bi se dodvorio njoj. Susrela sam se sa njim oči u oči, završili smo u izolaciji i spontano se nekako sve desilo - rekla je Aneli.

- Šta je ljubavi? Reci da me još uvek voliš i izvini se mojoj porodici i rat je završen - rekao je Asmin.

- Začepi. Ja sam mogla da pazim šta pričam, ali ja sam pričala onako kako mislim. Meni je on prijao tad u tom momentu. Jesam povredila svoju porodicu, ali da to nisam tad napravila sad ne bih bila ravnodušna ovako. Ostaviću Norinog tatu, ona će mu jednog dana oprostiti - govorila je Aneli kroz suze.

Autor: A.Anđić