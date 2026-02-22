Nora ima mamu, a ti se zapitaj kakva je tvoja: Maja pokušala da ponizi Aneli i demolira je, pa dobila HLADAN tuš i povratnu (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković, kako bi odgovorila na nominaciju Aneli Ahmić.

- Mislim da bi trebala da pustim glas, jer narod treba da nas sluša, a ne samo da nas gleda. Čekala je subotu, konkretizacije nigde, ne znam gde su joj sada nestale suze?! Malo patetike za sve iz publike. Verujem da bake koje gledaju, sažale se i kažu: "jadna, šta joj je ovaj monstrum uradio". Zarad para prodaju od najstarijeg do najmlađeg. Neko je, ne baš tako dobro posavetovao, recitaciju nije naučila. Ništa konkretno nisam čula, nije poentirala ako mene lično pitaš. Očekivala sam da bude iskrena, a ne da mi glumi ovde ucveljenu žrtvu, bolje da me mrze, a da mi se dive, nego da budem žrtva. Devojčica ima pet godina, njena majka je tri godine u rijalitiju - rekla je Maja.

- Danas sam saznala da je Maju majka ostavila, Taki je bio otac i za nju se brinuo, ali ja svoje dete nisam ostavila - rekla je Aneli.

- Čuli smo od Luke i Asmina kakva si ti majka... - dodala je Marinkovićeva.

- Nora ima majku i ima tatu, a ti se zapitaj kakva je tvoja kada je mogla da te ostavi - rekla je Aneli.

- Ljudi imaju taj običaj da se šlihtaju pred nominacije, ne, ja želim da svi budu surovi...Da, smatram da su njene nominacije bile lažne, recitaciju je od strane nekoga uslišila, ali nije uspela...Čekajte, pa zar nije malo pre plakala zbog oca njenog deteta koji je heto, kako je rekla, da ubije nju i ćerku?! Treći put ustaje i i dalje nije oborila ovo o čemu ja govorim - rekla je Maja.

- Ona je govorila da sam njen fan, ali ona mora da zapamti da je njen fan nadmašio kraljicu, jer sam ja sada zvezda, a ona nije - rekla je Aneli.

- Prodala je dete, svoju majku, sestru, bivšeg muža. Meni je drago što smo čuli istinu od strane Nerija i Hane...Neće spustiti loptu sa mnom, ona je reklama za anti-bebi pilule, pozdrav za Mateju koji je smeće bacao u kantu za smeće jer tamo i pripada - rekla je Maja.

- Hvala na poklonu, sada sam i ja deo lemura i lemurica. Ja tvoj (Maja) fan nisam...Ona je ušla ovde i prodala je mene i Noru, tri godine nisam hteo da ulazim, ušao sam ovde da se obračunam sa Sitom. Ja sam muškarac koji se svima osveti, tako i njoj, tako ću i njenoj porodici da izađem. Ovo je sada hvatanje na patetiku, meni je rekla: "čuvaj se večeras, zgaziću te", ovo je meni delovalo kao da je htela da privuče par baba da bude žrtva. Nisam vredan da se Aneli i Maja zbog mene tuku i svađaju, treba da budu dame. Ja sam najlošiji muškarac - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić