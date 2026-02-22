Takmičari popadali od smeha! Janjuš ispričao sve angdote sa Majom, evo na koje sve načine ga je uhodila! (VIDEO)

Hit!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu, kako bi nominovao Maju Marinković i Asmina Durdžića.

- Verujem da ti nije lako koliko god da glumiš da si jak u celoj priči. Svoj bes i svoj sram prikrivaš na neki drugi način. Ovo je odnos dvoje ljudi koji imaju zajedničko dete i ovo je ozbiljno. Mislim da nisi g*nar, ali eto. Kad bi čovek sa strane gledao koji gleda prvi put rekao bi čovek kako je ovo divan odnos i kakva bi šteta bila da se pokvari ovaj odnos. Mislim da bi se tvoja bivša isto momenta pomirila sa tobom. Ono što je pričala meni čovek bi rekao da je apsolutno ne interesuješ. Da ti nisi u tom odnosu shvatio da si pogrešio, ona bi nastavila odnos. Ona je govorila da samo tebe voli, a da smo mi svi bili šišarke. Još jednom da se obratim Duletu da otkaže apartman za dve osobe. Dugarice koje su prodavale m*da za bubrege ovde... Da je sreće da sam u ovakvom odnosu oduvek bio sa Majom. Ovo je moj i tvoj najbolji odnos do sad! Ja sam više zaslužan za te stvari jer ja balansiram i ne želim konflikt sa tobom. Ja tebe najbolje poznajem i tebi je najveći probelm Stanija. Nemoguće je da imaš odnos kakav imaš sa njim, a da ti se ne dopada - rekao je Janjuš.

- Meni moj rođeni otac nije bio prepreka, tako da ne postoji neka osoba koja bi mogla da mi bude prepreka ako ja nešto želim. Vreme koje predstoji pred nama će to pokazati - rekla je Maja.

- Ja sam rekao i za Asmina da mi nije jasan u mnogo situacija. Tvoje agresivno ponašanje ne mogu da podržim, ali ti moraš da iskuliraš neke stvari jer imaš više iskustva od drugih. Uradila je sebe da izgleda dobro, ali je bolesna. Ona ne može biti srećna samo sa izgledom! Što sam ja prošao sa njom napolju nije niko. Zamisli scenu da napolju sedamo da se dogovrimo, da se ne blamiramo više. Kafić pun i ona mi krade telefon, izlazi na šine, trči putem i ja jurim za njom da joj uzmem telefon. Ona trči i govori: "Ubiće me, upomoć", a ljudi mašu iz autobusa. Zvala me u kafić i ja vidim čoveka sa drveta slučajno. Zvala novinare da je slikaju sa mnom - rekao je Janjuš.

- Pričao je jedno, a radio drugo - rekla je Maja.

- Jednom sam krenuo da obučem majicu, ona iscepana, pa drugu, ona isto, kad ono ona ušla i isekla sve majice. Jednom zvala drugarica da me vidi naš neki drug iz zatvora. Ja dođem i oni meni kažu: "Izvini", kad tamo ona sedi za stolom. Tad sam je hvatao sa terase. Ja ću sačuvati Maju - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić