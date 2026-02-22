AKTUELNO

Zadruga

Ispadaš neko ko ne može verbalno da se izbori: Mina očitala lekciju Maji zbog ponašanja, pa ponovo nagazila bivšeg druga! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Teodori Delić, kako bi nominovala Maju Marinković i Asmina Durdžića.

- Asmin gleda sve kroz neku korist i nema nekog pravog prijatelja. Maja je svesna da je kod njega u glavi samo trofej. Sa Majom nisam u dobrom odnosu od onda kad je bilo sve oko Takija. Oboje su doživeli debakl. Maja i Asmin su pogazili svoje stavove. S obzirom da je mene Maja ostavila ja ću joj uzvratiti - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Za mene je on jedan bistar čovek. Maja i ti nećete nikad biti zajedno, ja znam i osećam to. Ja i ti Asmine imamo dobar odnos i tako će ostati. Majo nema opravdanja što udaraš žene, to sebi ne smeš da dozvoliš.Vi ste žene koje jedna drugu morate da štitite. Zato što si ti nju štitio, ja nju ostavljam - rekla je Milosava.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin definitivno ne može da istrpi kritiku. Krivo mi je jer si ustao i rekao da misliš da sam bila zaljubljena u tebe, hoću ponovo da kažem da to nije tačno. Bile su mi zanimljive nove priče i želela sam da znam više. Maju poznajem godinama unazad, ali nismo imale ovakve scene. Ti i ja kad se pogledamo bude nam žao svega toga. Ti možeš rečima da se izboriš, ali ispadaš da si neko ko ne može. Ja sam gledala neke stvari da izmislim kako bih te ogadila. Maju ostavljam - rekla je Mina.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

NAJGORA LIČNOST KOJU SAM UPOZNALA! Jakšićka dočekala svojih pet, pa nagazila Kačavendu, Milena joj u par poteza zapušila usta! (VIDEO)

Zadruga

Asmin Durdžić ponovo raspalio vatru! Takmičari udružili snage da otvore Viktoru oči, ubeđeni da Mina ima skrivene emocije prema Alibabi! (VIDEO)

Zadruga

Više neće da ćuti: Lepi Mića doživeo pomračenje, pa očitao lekciju Aneli i njenim bivšim verenicima! (VIDEO)

Zadruga

Korak bliži raskidu! Teodora ne može da sakrije sreću zbog zbližavanja sa Filipom, Bebica ŠIŠTI POPUT EKSPRES LONCA! (VIDEO)

Domaći

Vi ste krenuli agresivno na mene! Kandidat se VERBALNO OBRAČUNAO sa žirijem, Desingerica mu poručio: Jedva čekam da mi odgovori, da ga PORODIM!

Zadruga

Zbog ljubavi izgubio sve, a dobio rogove: Dragana se ismejala Bebici u lice, Vanja ga verbalno sahranila! (VIDEO)