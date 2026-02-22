Ispadaš neko ko ne može verbalno da se izbori: Mina očitala lekciju Maji zbog ponašanja, pa ponovo nagazila bivšeg druga! (VIDEO)

Žestoko!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Teodori Delić, kako bi nominovala Maju Marinković i Asmina Durdžića.

- Asmin gleda sve kroz neku korist i nema nekog pravog prijatelja. Maja je svesna da je kod njega u glavi samo trofej. Sa Majom nisam u dobrom odnosu od onda kad je bilo sve oko Takija. Oboje su doživeli debakl. Maja i Asmin su pogazili svoje stavove. S obzirom da je mene Maja ostavila ja ću joj uzvratiti - rekla je Teodora.

- Za mene je on jedan bistar čovek. Maja i ti nećete nikad biti zajedno, ja znam i osećam to. Ja i ti Asmine imamo dobar odnos i tako će ostati. Majo nema opravdanja što udaraš žene, to sebi ne smeš da dozvoliš.Vi ste žene koje jedna drugu morate da štitite. Zato što si ti nju štitio, ja nju ostavljam - rekla je Milosava.

- Asmin definitivno ne može da istrpi kritiku. Krivo mi je jer si ustao i rekao da misliš da sam bila zaljubljena u tebe, hoću ponovo da kažem da to nije tačno. Bile su mi zanimljive nove priče i želela sam da znam više. Maju poznajem godinama unazad, ali nismo imale ovakve scene. Ti i ja kad se pogledamo bude nam žao svega toga. Ti možeš rečima da se izboriš, ali ispadaš da si neko ko ne može. Ja sam gledala neke stvari da izmislim kako bih te ogadila. Maju ostavljam - rekla je Mina.

Autor: A.Anđić