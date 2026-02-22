AKTUELNO

Domaći

Paklena četvorka ide u izolaciju! Evo ko se bori za opstanak ove nedelje u Eliti 9 (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Njima se sreća nije osmehnula!

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je da su učesnici večeras nominovali Asmina Durdžića za izbacivanje.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga, Ivana je saopštila da su od strane Odabranih nominovani Anđelo Ranković i Nenad Macanović Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

I za sam kraj, voditeljka je otkrila ko je od strane publike imao najmanju podršku ove nedelje, te je tako kao četvrti učesnik nominovan za izbacivanje.

- Milosava je prva ugrožena zajedno sa Ivanom Stajl, a zajedno sa njima u Murat...Milosava, možeš da sedneš, pozdravi Jocu odavde. Ove nedelje najmanji broj glasova, nažalost, pre otišla nego što je došla, Ivana Stajl. Hvala vam mnogo - saopštila je Ivana.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

SITUACIJA NIKAD NAPETIJA: Njih dvoje su se vratili iz baraža, imaju novu šansu!

Domaći

Nakon Saletovih gnusnih uvreda, Sara ušla u vezu sa Muratom! Mi smo pozvali njenu majku, ona jednom rečenicom objasnila sve: Jedino što mogu da kažem.

Domaći

IMALA JE TEŽAK POROĐAJ! Lepa pevačica čeka DRUGO DETE U PETOJ DECENIJI!

Ostali sportovi

Đoković se povukao i sa turnira u Sinsinatiju, a umesto njega će u glavni žreb ući najtalentovaniji Francuz

Domaći

Uroš Stanić našao dečka: Isplivala fotka u ljubavnom zanosu, pogledajte kako ga ljubi misteriozni muškarac! (FOTO)

Domaći

Prvi nominovani takmičari Elite 9: Alibaba ide u izolaciju, evo sa kim se bori za opstanak u Beloj kući! (VIDEO)