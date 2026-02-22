Paklena četvorka ide u izolaciju! Evo ko se bori za opstanak ove nedelje u Eliti 9 (VIDEO)

Njima se sreća nije osmehnula!

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je da su učesnici večeras nominovali Asmina Durdžića za izbacivanje.

Nakon toga, Ivana je saopštila da su od strane Odabranih nominovani Anđelo Ranković i Nenad Macanović Bebica.

I za sam kraj, voditeljka je otkrila ko je od strane publike imao najmanju podršku ove nedelje, te je tako kao četvrti učesnik nominovan za izbacivanje.

- Milosava je prva ugrožena zajedno sa Ivanom Stajl, a zajedno sa njima u Murat...Milosava, možeš da sedneš, pozdravi Jocu odavde. Ove nedelje najmanji broj glasova, nažalost, pre otišla nego što je došla, Ivana Stajl. Hvala vam mnogo - saopštila je Ivana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić